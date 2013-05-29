路透5月照片精选(下) Pictures of May 2013(2)

5月20日，黎巴嫩的黎波里，支持叙利亚反对派的逊尼派武装人员骑着摩托前去参加在冲突中死亡的同伴的葬礼。黎巴嫩北部城市的黎波里穆哈辛山地区亲叙利亚政府的阿拉维派武装人员和塔巴纳门地区支持叙利亚反对派的逊尼派武装人员自19日more

5月20日，黎巴嫩的黎波里，支持叙利亚反对派的逊尼派武装人员骑着摩托前去参加在冲突中死亡的同伴的葬礼。黎巴嫩北部城市的黎波里穆哈辛山地区亲叙利亚政府的阿拉维派武装人员和塔巴纳门地区支持叙利亚反对派的逊尼派武装人员自19日傍晚爆发武装冲突以来，已造成至少30人死亡。目前冲突仍在进行中。 REUTERS/Omar Ibrahim

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