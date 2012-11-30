路透11月照片精选(下) Pictures of the Month - Nov 2012(2)

10月30日，韩国首尔市郊光州，一名治疗师在私立寄宿学校Deung Yong Moon为高考复读生放松。今年的韩国高考定在11月8日，根据政府数据，考生人数大约有14万，其中有21%的考生是往届高中毕业生。 REUTERmore