路透11月照片精选(下) Pictures of the Month - Nov 2012(2)
11月5日，印控克什米尔斯利那加以北的本迪博拉，村民脚踩木板在沼泽地里采集菱角。 REUTERS/Danish Ismail
11月2日，2012年“国际皇后小姐”选美大赛在泰国芭堤雅举行，一名选手在后台拍照。共有来自15个国家的21名变性人参加角逐。 REUTERS/Damir Sagolj
10月30日，韩国首尔市郊光州，一名治疗师在私立寄宿学校Deung Yong Moon为高考复读生放松。今年的韩国高考定在11月8日，根据政府数据，考生人数大约有14万，其中有21%的考生是往届高中毕业生。 REUTERmore
11月3日，美国俄亥俄州曼托，支持者参加总统奥巴马的竞选集会。奥巴马于11月7日的总统大选中成功获得连任。 REUTERS/Jason Reed
11月7日，在秘鲁利马时装周上，一名模特展示设计师Andrea Llosa的新品服装。 REUTERS/Mariana Bazo
11月9日，美国南卡罗来纳州查尔斯顿，诺特丹大学的队员在“航母经典大学篮球赛”开始前热身。 REUTERS/Chris Keane
11月9日，辽宁沈阳，顾客在超市促销活动中买肉。中国国家统计局发布报告，10月份全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨1.7%，涨幅比上月回落0.2个百分点。REUTERS/Stringer
11月10日，加沙地东北部，以色列士兵巡逻。REUTERS/Amir Cohen
11月6日，缅甸皎漂镇，一只小狗站在被烧死的母狗遗骸旁边。缅甸若开邦伊斯兰教徒和佛教徒之间的冲突蔓延至另外两个地区皎漂和弥篷。 REUTERS/Minzayar
11月12日，乌克兰基辅，反对派支持者在中央选举委员会门前举行无限期集会，抗议当局在议会选举计票结果上造假。一名抗议者拿着被囚禁的前总理季莫申科照片。 REUTERS/Gleb Garanich
11月16日，日本东京，首相野田佳彦在解散众议院后鼓舞士气要赢得大选。日本12月4日公布大选日程，12月16日举行大选。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
11月17日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克举行第4届“Strongo Cup”业余健美比赛，来自俄罗斯各地的选手参加包括肢体健美和比基尼展示等多个项目。 REUTERS/Ilya Naymushin
11月16日，波黑泽尼察，iPad与一个液晶显示器显示出欧盟的标志与“经济危机”字样。REUTERS/Dado Ruvic
11月18日，法国波尔多，波尔多足球俱乐部在法国甲级联赛上对阵马赛足球俱乐部前进行打气。REUTERS/Regis Duvignau
11月19日，奥地利维也纳，男星Matthias Matschke在一个剧目彩排活动中表演“骑马舞”。 REUTERS/Herwig Prammer
11月21日，叙利亚大马士革，一名国家交响乐团的成员参加慈善音乐会，以帮助流离失所的叙利亚人募捐冬季棉衣。 REUTERS/Muzaffar Salman
11月22日，一年一度的梅西感恩节大游行在美国纽约举行，蜘蛛侠气球“飘过”街头。梅西感恩节大游行由美国著名百货公司梅西百货主办，始于1924年，据梅西百货统计，今年有超过300万民众走上曼哈顿街头观看游行，同时有超过5,more
11月25日，希腊比雷埃夫斯，什叶派穆斯林参加纪念阿舒拉节的活动。阿舒拉是穆斯林传统节日，以纪念先知穆罕默德的外孙侯赛因在圣战中遇难。信徒在节日里用铁鞭抽打自己，以此亲身体会侯赛因反抗压迫和追求真理的艰难。 REUTERmore
11月25日，巴西里约热内卢，一名女子在经过改造的火车厢中跳舞。Leopoldina火车站已有百年历史，在2004年关闭后经过改造成为用于举办音乐和艺术表演的场所。 REUTERS/Pilar Olivares
11月28日，西班牙马拉加，Carlos Haya医院工作人员参加示威活动，抗议政府的紧缩政策。 REUTERS/Jon Nazca