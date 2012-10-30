路透10月照片精选(下) Pictures of the Month - October 2012(2)
9月18日，马里巴马科，一名反毒组织的女青年。REUTERS/Joe Penney
10月25日，以色列海法附近Atlit，闪电划过天空。 REUTERS/Baz Ratner
10月25日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克博物馆中心展出一个总统普京头像的苍蝇拍。艺术家斯洛诺夫(Vasily Slonov)用知名政界人士、历史人物和当代名人的头像制作了68个苍蝇拍。REUTERS/Ilya Naymushmore
10月24日，英国苏格兰格拉斯哥，歌手“苏珊大妈”出席一个倡议活动。 REUTERS/David Moir
10月19日，上海，东方航空公司航沪面向华东六省一市统一招收800名空中乘务员，约有2,000名应聘者前来面试。 REUTERS/Aly Song
10月18日，苏丹北达尔富尔省，一个孩子在联合国非盟混合维和部队附近玩耍。据联合国方面17日宣布，联合国非盟驻苏丹达尔富尔地区混合维和部队的车辆当日在达尔富尔北部遭遇袭击，导致1名南非籍维和人员死亡，3人受伤。REUTEmore
10月18日，加沙地带南部拉法赫，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)成员手持武器巡逻。 REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
9月26日，西班牙拉利内亚德拉孔塞普西翁，一处公墓。 REUTERS/Marcelo del Pozo
10月16日，墨西哥韦拉克鲁斯Amatlan de los Reyes，一位中美洲妇女手执亲人照片，照片中的男子在偷渡前往美国途中失踪。 REUTERS/Oscar Martinez
10月17日，印控克什米尔斯利那加，达尔湖面上映射出参加水上运动会“Jashan-e-Dal”开幕式人群的身影。REUTERS/Fayaz Kabli
10月14日，英国伦敦，时尚前卫的“非主流发型秀”在皇家阿尔伯特音乐厅举办30周年纪念特展，一名模特在后台休息。 REUTERS/Olivia Harris
10月13日，美国洛杉矶，退役的美国“奋进号”航天飞机抵达加州科学中心。REUTERS/Lucy Nicholson
10月13日，刚果民主共和国金沙萨市，一名警官在法语国家首脑会议开幕式上准备引导与会领导人。 REUTERS/Noor Khamis
10月12日，北京，一名女子穿过胡同。REUTERS/David Gray
10月11日，在上海网球大师赛上，一名球迷戴着网球明星德约科维奇(Novak Djokovic)头像面具，观看德约科维奇与西班牙网球名将洛佩兹(Feliciano Lopez)的比赛。 REUTERS/Aly Song
10月9日，奥地利维也纳，一名观众拍摄列奥波多博物馆前“裸体男子”艺术装置。 REUTERS/Heinz-Peter Bader
10月7日，委内瑞拉卡拉卡斯，民众排队等待为总统选举投票。在10月7日举行的委内瑞拉总统选举中，现任总统查韦斯赢得54%的选票，击败挑战者卡普里莱斯，成功连任。 REUTERS/Jorge Silva
10月4日，乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克的炉炼钢厂“Interpipe Steel”，是乌克兰独立以来的首座从零开始建设的冶炼厂。 REUTERS/Anatolii Stepanov
10月25日，乌克兰基辅，一处小型服装店外面摆放的人体模特。REUTERS/Gleb Garanich
10月28日，德国柏林，市民走上街头庆祝柏林建市775周年。 REUTERS/Thomas Peter