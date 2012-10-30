路透10月照片精选(下) Pictures of the Month - October 2012(2)

10月25日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克博物馆中心展出一个总统普京头像的苍蝇拍。艺术家斯洛诺夫(Vasily Slonov)用知名政界人士、历史人物和当代名人的头像制作了68个苍蝇拍。REUTERS/Ilya Naymushmore