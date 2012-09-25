路透9月照片精选(下) Pictures of the Month - Sep 2012(2)
9月19日，在米兰时装周上，一名模特展示Gucci品牌新品。 REUTERS/Stefano Rellandini
9月19日，塞尔维亚贝尔格莱德，闪电美景。 REUTERS/Marko Djurica
9月19日，西班牙毕尔巴鄂，英国艺术家利亚姆·吉利克(Liam Gillick)在作品展览上穿过一件艺术装置。REUTERS/Vincent West
9月18日，巴西圣保罗，水球运动员在公共游泳馆参加训练。 REUTERS/Paulo Whitaker
9月18日，印度金奈，穆斯林民众举行示威活动，抗议一部涉嫌侮辱伊斯兰教的美国影片。由以色列裔美国人Sam Bacile执导的电影《穆斯林的无知》(Innocence of Muslims)，因亵渎穆斯林先知穆罕默德引起全more
9月18日，在伦敦时装周上，一名走秀模特的身影映射在镜子中。 REUTERS/Suzanne Plunkett
9月17日，F1新加坡大奖赛赛道夜景。REUTERS/Tim Chong
9月10日，美军F-15E攻击鹰式战斗轰炸机训练中在大西洋上空通过“KC-135 Stratotanker”号空中加油机加油。 REUTERS/Ethan Morgan/U.S. Air Force/Handout
9月16日，美国纽约，一名示威者打印其有关“占领华尔街”运动的故事。美国“占领华尔街”运动组织者打算17日再次出动，阻断纽约金融区早晨高峰时段的交通，包围纽约证券交易所，以纪念这场运动一周年。 REUTERS/Eduarmore
9月16日，黎巴嫩贝鲁特，教皇本笃十六世前往主持盛大弥撒期间向教徒挥手。 REUTERS/ Stefano Rellandini
9月11日，美国纽约，下曼哈顿地区点亮两束插入云霄的灯光，纪念“9·11”恐怖袭击事件。 REUTERS/Eric Thayer
9月10日，英国伦敦，人们摆出奥运双金牌得主、长跑冠军莫·法拉赫(Mo Farah)的经典姿势。参加伦敦奥运会和残奥会的英国体育健儿当日参加在伦敦市中心举行的巡城大游行，庆祝英国奥运及残奥军团取得的成绩，数万伦敦市民走上more
9月10日，在纽约时装周上，模特在Marc Jacobs2013春夏发布会上展示新品服装。 REUTERS/Lucas Jackson
9月10日，尼泊尔加德满都，一名人力车夫等待顾客。 REUTERS/Navesh Chitrakar
9月2日，美国夏洛特道格拉斯国际机场，一名男子经过民主党全国大会的宣传广告。 REUTERS/Jessica Rinald
9月4日，黎巴嫩Jounieh，工作人员悬挂教皇本笃十六世的海报，为其来访做准备。REUTERS/ Jamal Saidi
9月6日，美国洛杉矶，美国流行女歌手Pink在MTV音乐录像带颁奖礼上献唱。REUTERS/Mario Anzuoni
9月6日，美国夏洛特，总统奥巴马与夫人米歇尔在民主党全国大会上拥抱。 REUTERS/Philip Scott Andrews
9月8日，瑞士阿彭策尔，男孩们参加世界户外拔河锦标赛。来自全世界19个国家和地区的76支队伍参加了这项拔河运动的盛事。 REUTERS/Michael Buholzer
9月9日，香港，香港居民举行示威活动抗议政府计划在当地的学校设立国民教育课程，一名志愿者收集示威活动期间的便签标语。香港特首梁振英表示，政府决定修改有关国民教育科的政策，大学团体还有学校可自行决定接受开展德育以及国民教育more