路透9月照片精选(下) Pictures of the Month - Sep 2012(2)

9月18日，印度金奈，穆斯林民众举行示威活动，抗议一部涉嫌侮辱伊斯兰教的美国影片。由以色列裔美国人Sam Bacile执导的电影《穆斯林的无知》(Innocence of Muslims)，因亵渎穆斯林先知穆罕默德引起全more

9月18日，印度金奈，穆斯林民众举行示威活动，抗议一部涉嫌侮辱伊斯兰教的美国影片。由以色列裔美国人Sam Bacile执导的电影《穆斯林的无知》(Innocence of Muslims)，因亵渎穆斯林先知穆罕默德引起全球伊斯兰教信徒的不满和抗议。 REUTERS/Babu

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