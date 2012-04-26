路透4月照片精选(上) Pictures of The Month First
4月8日，位于朝鲜平安北道铁山郡东昌里的“西海卫星发射场”对外国媒体开放，现场“银河3号”运载火箭搭载“光明星3号”已基本安装完毕。 REUTERS/Bobby Yip
4月10日，山西太原，观众观赏3D版《泰坦尼克号》。由詹姆斯·卡梅隆导演的经典影片《泰坦尼克号》15年后以3D版本重新登陆中国。 REUTERS/Stringer
4月11日，缅甸仰光，年轻人参加泼水节期间举行的庞克秀。REUTERS/Minzayar
4月11日，马里巴马科，一名男子在反对图阿雷格族武装的集会中躺在健身器材上休息。今年1月中旬以来，马里北部多个城镇遭图阿雷格族武装袭击，马里政府军与武装人员发生多次交火，造成大量人员伤亡。从3月30日开始，马里北部几股武more
4月3日，美国佛罗里达州桑德福，一名男子用镜子检视理后的发型。 REUTERS/Lucas Jackson
4月12日，美国加州千橡树，美国水球队成员参加训练，备战伦敦奥运会。 REUTERS/Lucy Nicholson
4月12日，耶路撒冷老城，埃塞俄比亚东正教信徒在圣墓教堂参加濯足礼仪式。 REUTERS/Ronen Zvulun
4月11日，朝鲜领导人金正恩在平壤出席第四次劳动党代表会议，并当选劳动党第一书记。REUTERS/KCNA
4月11日，朝鲜平壤，一辆汽车驶过住宅楼。 REUTERS/Bobby Yip
3月31日，第25届美国儿童选择奖颁奖礼在洛杉矶举行，当红少年偶像歌手贾斯汀·比伯获最受欢迎男歌手奖后遭泼绿胶水。 REUTERS/Mario Anzuoni
4月1日，美国纽约布鲁克林大桥，一名“占领华尔街”示威者戴着面具参加游行。 REUTERS/Adrees Latif
4月2日，索马里摩加迪沙，一名小学生经过教堂。 REUTERS/Ismail Taxta
3月29日，英国伦敦，维修工人在大都会线地铁线路内维修。伦敦交通局(TfL)负责整个伦敦地区交通系统的运营管理。 REUTERS/Dylan Martinez
4月2日，美国新奥尔良，球迷们在暴风雨夜观看NCAA美国大学生篮球联赛决赛。 REUTERS/Sean Gardner
4月3日，意大利罗马郊外的蒙特里布雷迪，意大利五项全能运动员帕索里尼(Pier Paolo Petroni)在射击场里练习射击。2012年伦敦奥运会现代五项全能赛上激光枪将取代传统的汽枪。 REUTERS/Alessanmore
4月4日，印控克什米尔查谟西北部小村Jhangar，一名在地雷爆炸中失去右腿的男子躺在床上休息。4月4日是“国际提高地雷意识和协助地雷行动日”。 REUTERS/Mukesh Gupta
4月6日，波斯尼亚和黑塞哥维那萨拉热窝，一个孩子将纪念的鲜花放在红椅子上。当日是波黑战争爆发20周年的日子，萨拉热窝摆放11,541把红色椅子，纪念萨拉热窝被塞尔维亚部队围困时的死难者。 REUTERS/Dado Ruvmore
4月6日，墨西哥坎昆海豚海滩，人们在“耶稣受难日”重现耶稣被钉十字架的场景，以纪念耶稣的牺牲。 REUTERS/Victor Ruiz Garcia
4月8日，罗马尼亚布加勒斯特东南部，一名女子在棕枝主日在Heresti墓地祭奠亲人。棕枝主日为复活节前的星期日，以纪念耶稣光荣地进入耶路撒冷城，民众手持棕榈枝欢迎他。 REUTERS/Radu Sigheti
4月9日，日本东京，民众欣赏千鸟渊的樱花。日本皇宫附近的千鸟渊每年樱花季节约可吸引超过百万游客。这里的樱花树不多，但樱花隧道和湖上风光却极富盛名。 REUTERS/Yuriko Nakao