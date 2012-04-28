路透4月照片精选(上) Pictures of the Month Apr Second

4月11日，马里巴马科，一名男子在反对图阿雷格族武装的集会中躺在健身器材上休息。今年1月中旬以来，马里北部多个城镇遭图阿雷格族武装袭击，马里政府军与武装人员发生多次交火，造成大量人员伤亡。从3月30日开始，马里北部几股武more

4月11日，马里巴马科，一名男子在反对图阿雷格族武装的集会中躺在健身器材上休息。今年1月中旬以来，马里北部多个城镇遭图阿雷格族武装袭击，马里政府军与武装人员发生多次交火，造成大量人员伤亡。从3月30日开始，马里北部几股武装合力控制了基达尔、加奥与通布图三个大区的首府。 REUTERS/Joe Penney

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