路透4月照片精选(上) Pictures of the Month Apr Second
4月8日，位于朝鲜平安北道铁山郡东昌里的“西海卫星发射场”对外国媒体开放，现场“银河3号”运载火箭搭载“光明星3号”已基本安装完毕。 REUTERS/Bobby Yip
4月10日，山西太原，观众观赏3D版《泰坦尼克号》。由詹姆斯·卡梅隆导演的经典影片《泰坦尼克号》15年后以3D版本重新登陆中国。 REUTERS/Stringer
4月11日，缅甸仰光，年轻人参加泼水节期间举行的庞克秀。REUTERS/Minzayar
4月11日，马里巴马科，一名男子在反对图阿雷格族武装的集会中躺在健身器材上休息。今年1月中旬以来，马里北部多个城镇遭图阿雷格族武装袭击，马里政府军与武装人员发生多次交火，造成大量人员伤亡。从3月30日开始，马里北部几股武more
4月3日，美国佛罗里达州桑德福，一名男子用镜子检视理后的发型。 REUTERS/Lucas Jackson
4月12日，美国加州千橡树，美国水球队成员参加训练，备战伦敦奥运会。 REUTERS/Lucy Nicholson
4月12日，耶路撒冷老城，埃塞俄比亚东正教信徒在圣墓教堂参加濯足礼仪式。 REUTERS/Ronen Zvulun
4月11日，朝鲜领导人金正恩在平壤出席第四次劳动党代表会议，并当选劳动党第一书记。REUTERS/KCNA
4月11日，朝鲜平壤，一辆汽车驶过住宅楼。 REUTERS/Bobby Yip
3月31日，第25届美国儿童选择奖颁奖礼在洛杉矶举行，当红少年偶像歌手贾斯汀·比伯获最受欢迎男歌手奖后遭泼绿胶水。 REUTERS/Mario Anzuoni
4月1日，美国纽约布鲁克林大桥，一名“占领华尔街”示威者戴着面具参加游行。 REUTERS/Adrees Latif
4月2日，索马里摩加迪沙，一名小学生经过教堂。 REUTERS/Ismail Taxta
3月29日，英国伦敦，维修工人在大都会线地铁线路内维修。伦敦交通局(TfL)负责整个伦敦地区交通系统的运营管理。 REUTERS/Dylan Martinez
4月2日，美国新奥尔良，球迷们在暴风雨夜观看NCAA美国大学生篮球联赛决赛。 REUTERS/Sean Gardner
4月3日，意大利罗马郊外的蒙特里布雷迪，意大利五项全能运动员帕索里尼(Pier Paolo Petroni)在射击场里练习射击。2012年伦敦奥运会现代五项全能赛上激光枪将取代传统的汽枪。 REUTERS/Alessanmore
4月4日，印控克什米尔查谟西北部小村Jhangar，一名在地雷爆炸中失去右腿的男子躺在床上休息。4月4日是“国际提高地雷意识和协助地雷行动日”。 REUTERS/Mukesh Gupta
4月6日，波斯尼亚和黑塞哥维那萨拉热窝，一个孩子将纪念的鲜花放在红椅子上。当日是波黑战争爆发20周年的日子，萨拉热窝摆放11,541把红色椅子，纪念萨拉热窝被塞尔维亚部队围困时的死难者。 REUTERS/Dado Ruvmore
4月6日，墨西哥坎昆海豚海滩，人们在“耶稣受难日”重现耶稣被钉十字架的场景，以纪念耶稣的牺牲。 REUTERS/Victor Ruiz Garcia
4月8日，罗马尼亚布加勒斯特东南部，一名女子在棕枝主日在Heresti墓地祭奠亲人。棕枝主日为复活节前的星期日，以纪念耶稣光荣地进入耶路撒冷城，民众手持棕榈枝欢迎他。 REUTERS/Radu Sigheti
4月9日，日本东京，民众欣赏千鸟渊的樱花。日本皇宫附近的千鸟渊每年樱花季节约可吸引超过百万游客。这里的樱花树不多，但樱花隧道和湖上风光却极富盛名。 REUTERS/Yuriko Nakao
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全球最美女人榜 Most Beautiful Woman
(Reuters) -美国《人物》杂志近日公布2012年全球最美人物排行榜，“巧克力美人”碧昂斯荣登榜首，成为全球最美女人。
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U.S.-backed Syrian militias fight to tighten the chokehold on Islamic State's base in Raqqa after cutting the last main road out of the city.
Wild boars overrun deserted Fukushima town
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As an outnumbered and outgunned Islamic State mounts a fierce defence of their last stronghold in Iraq, snipers have been one of their most effective weapons. At times they can pin down advancing Iraqi forces for days.
Escape from Islamic State
Residents flee areas held by Islamic State as Iraqi forces battle to retake the city of Mosul.
The colors of Holi
The Hindu festival of Holi, also known as the Festival of Colors, heralds the beginning of spring.