路透4月照片精选(下) Pictures of the Month Apr Second
4月9日，尼泊尔巴德岗，当地居民观看人们拖动装载着巴伊拉布神像的马车，为毕斯节做准备。毕斯节预示着尼泊尔春节的开始，人们把巴伊拉布神像装在庞大战车上，然后行驶到广场进行庆祝盛典。 REUTERS/Navesh Chitrakar
一个孩子观看毕斯节庆典。 REUTERS/Navesh Chitrakar
4月12日，朝鲜平壤，学员们练习跆拳道。 REUTERS/Bobby Yip
4月11日，朝鲜平壤，学生们站在金日成综合大学游泳馆内的滑水高台上。 REUTERS/Bobby Yip
4月10日，“孟买先生”健美大赛在印度孟买举行，一名参赛者抹油。 REUTERS/Danish Siddiqui
4月10日，美国纽约，一名游客身穿上世纪初风格服装站在邮轮“精钻旅程号”甲板上。“精钻旅程号”从纽约起航，抵达“泰坦尼克号”沉没的地点，以纪念“泰坦尼克号”沉船100周年。 REUTERS/Keith Bedford
4月6日，日本滋贺县高岛市，琵琶湖中的一个神道教神龛大门。 REUTERS/Toru Hanai
4月17日，印控克什米尔斯利那加，一名摊贩在达尔湖的浮动市场上售卖面包。印度商务部数据显示，受食品价格上涨带动，印度3月批发物价指数(WPI)按年升6.89%，超出市场预期。 REUTERS/Danish Ismail
4月16日，巴林麦纳麦南部小村Salmabad，一名反政府示威者向防暴警察投掷催泪弹。 REUTERS/Hamad I Mohammed
4月15日，美国爱荷华州瑟曼，一名男子在龙卷风袭击的房屋废墟中收集有用物品。龙卷风14日开始自西向东横扫美国中西部平原地区，龙卷风挟带强风和高尔夫球大小的冰雹，造成多处医院、房屋和其他建筑物损坏，电力中断。 REUTERS/Lane Hickenbottom
4月15日，美国纽约，人们参加波斯日大游行，以纪念波斯新年。 REUTERS/Keith Bedford
4月14日，秘鲁利马，人们拿着殉职警察弗洛雷斯(Nancy Flores)的头盔参加其葬礼。弗洛雷斯参加营救被秘鲁反政府武装绑架的人质行动时牺牲。 REUTERS/Vera Lentz
4月18日，希腊雅典，人们在国会大厦屋顶更换新国旗。希腊政府宣布，该国债务置换计划已经完成，最终参与率为96.9%。 REUTERS/Yannis Behrakis
4月22日，俄罗斯莫斯科，东正教牧师在基督救世主大教堂号召信徒支持东正教教堂，一名警察在附近站岗。 REUTERS/Pavel Golovkin
3月21日，北京，一名什刹海体校学生在乒乓球课上练球。 REUTERS/David Gray
4月21日，尼泊尔加德满都Matathirtha，一名男子洗圣浴纪念母亲节。每年母亲节，当地人都要到河中沐浴净身，纪念已故的母亲并为亲人祈福。 REUTERS/Navesh Chitrakar
4月23日，奥地利Schwechat，奥地利航空公司员工抵达机场参加一个劳资联合委员会会议。德国航空业巨头汉莎航空集团表示，汉莎客运不排除强制裁员的可能性，以提高公司的收益。汉莎航空已对后期表现不佳的子公司采取了强硬措施，将亏损的奥地利航空的机师合约转至其姐妹公司旗下，以期通过达成协议来减少公司的亏损。REUTERS/Heinz-Peter Bader
4月19日，伊拉克巴格达的卡拉达地区，一名交警在沙尘暴天气中指挥交通。 REUTERS/Thaier al-Sudani
4月19日，英国伦敦，20万幅儿童自画像通过光影技术被投射到白金汉宫外壁上，形成一幅巨大的伊丽莎白女王肖像画。这一作品来自于亲王儿童与艺术基金会，这个基金会能够使残疾儿童有途径接触到专业的艺术培训。 REUTERS/Andrew Winning
4月18日，英国伦敦，一个墙壁上绘有奥运五环。当日，伦敦奥运会开始100天倒计时，世界各地都举行了活动庆祝这一历史时刻。伦敦奥运会的口号为“激励一代人”。 REUTERS/Kevin Coombs