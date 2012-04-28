路透4月照片精选(下) Pictures of the Month Apr Second
4月9日，尼泊尔巴德岗，当地居民观看人们拖动装载着巴伊拉布神像的马车，为毕斯节做准备。毕斯节预示着尼泊尔春节的开始，人们把巴伊拉布神像装在庞大战车上，然后行驶到广场进行庆祝盛典。 REUTERS/Navesh Chitrmore
一个孩子站在阳台上俯瞰毕斯节庆典。 REUTERS/Navesh Chitrakar
4月12日，朝鲜平壤，学员们练习跆拳道。 REUTERS/Bobby Yip
4月11日，朝鲜平壤，学生们在金日成综合大学游泳馆内游泳。 REUTERS/Bobby Yip
4月10日，“孟买先生”健美大赛在印度孟买举行，一名参赛者在登场前涂抹油脂。 REUTERS/Danish Siddiqui
4月10日，美国纽约，一名游客身穿上世纪初风格服装站在邮轮“精钻旅程号”甲板上。“精钻旅程号”从纽约起航，抵达“泰坦尼克号”沉没的地点，以纪念“泰坦尼克号”沉船100周年。 REUTERS/Keith Bedford
4月6日，日本滋贺县高岛市，神道教神龛大门矗立在琵琶湖中。 REUTERS/Toru Hanai
4月17日，印控克什米尔斯利那加，一名摊贩在达尔湖的浮动市场上售卖面包。印度商务部数据显示，受食品价格上涨带动，印度3月批发物价指数(WPI)按年升6.89%，超出市场预期。 REUTERS/Danish Ismail
4月16日，巴林麦纳麦南部小村Salmabad，一名反政府示威者向防暴警察投掷催泪弹。 REUTERS/Hamad I Mohammed
4月15日，美国爱荷华州瑟曼，一名男子在毁于龙卷风袭击的房屋废墟中收集有用物品。龙卷风14日开始自西向东横扫美国中西部平原地区，龙卷风挟带强风和高尔夫球大小的冰雹，造成多处医院、房屋和其他建筑物损坏，电力中断。 REUTmore
4月15日，美国纽约，狂欢者参加波斯日大游行，以纪念波斯新年。 REUTERS/Keith Bedford
4月14日，秘鲁利马，一名男子手持殉职警察弗洛雷斯(Nancy Flores)的头盔参加其葬礼。弗洛雷斯参加营救被秘鲁反政府武装绑架的人质行动时牺牲。 REUTERS/Vera Lentz
4月18日，希腊雅典，工作人员更换国会大厦屋顶的国旗。希腊政府宣布，该国债务置换计划已经完成，最终参与率为96.9%。 REUTERS/Yannis Behrakis
4月22日，俄罗斯莫斯科，东正教牧师在基督救世主大教堂号召信徒支持东正教教堂，一名警察在附近站岗。 REUTERS/Pavel Golovkin
4月21日，尼泊尔加德满都Matathirtha，一名男子洗圣浴纪念母亲节。每年母亲节，当地人都要到河中沐浴净身，纪念已故的母亲并为亲人祈福。 REUTERS/Navesh Chitrakar
4月23日，奥地利施韦夏特，奥地利航空公司员工抵达机场参加一个劳资联合委员会会议。德国航空业巨头汉莎航空集团表示，汉莎客运不排除强制裁员的可能性，以提高公司的收益。汉莎航空已对后期表现不佳的子公司采取了强硬措施，将亏损的more
4月19日，伊拉克巴格达的卡拉达地区，一名交警在沙尘暴天气中指挥交通。 REUTERS/Thaier al-Sudani
4月19日，英国伦敦，20万幅儿童自画像通过光影技术被投射到白金汉宫外壁上，形成一幅巨大的伊丽莎白女王肖像画。这一作品来自于亲王儿童与艺术基金会，这个基金会能够使残疾儿童有途径接触到专业的艺术培训。 REUTERS/Anmore
4月18日，英国伦敦，一个墙壁上绘有奥运五环标志。当天伦敦奥运会开始100天倒计时，世界各地都举行了活动庆祝活动。 REUTERS/Kevin Coombs
4月13日，2012中艺博国际画廊博览会在北京举行，一名游客参观韩国画家姜亨九艺术作品。 REUTERS/Jason Lee
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全球最美女人榜 Most Beautiful Woman
(Reuters) -美国《人物》杂志近日公布2012年全球最美人物排行榜，“巧克力美人”碧昂斯荣登榜首，成为全球最美女人。
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Hungary's new "border hunter" force aims to help police and army units keep out migrants, part of a security clampdown that has raised human rights concerns.
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Closing in on Raqqa
U.S.-backed Syrian militias fight to tighten the chokehold on Islamic State's base in Raqqa after cutting the last main road out of the city.
Wild boars overrun deserted Fukushima town
Hundreds of wild boars, which have been known to attack people when enraged, now pose an unexpected nuisance for residents returning to towns evacuated after the 2011 Fukushima nuclear crisis.
The sniper wars of Mosul
As an outnumbered and outgunned Islamic State mounts a fierce defence of their last stronghold in Iraq, snipers have been one of their most effective weapons. At times they can pin down advancing Iraqi forces for days.
Escape from Islamic State
Residents flee areas held by Islamic State as Iraqi forces battle to retake the city of Mosul.
The colors of Holi
The Hindu festival of Holi, also known as the Festival of Colors, heralds the beginning of spring.