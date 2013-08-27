路透8月照片精选(上) Pictures of the Month - Aug 2013(1)
8月1日，瑞士图恩，一个孩子在游泳池滑梯上嬉水。REUTERS/Ruben Sprich
8月1日，阿富汗喀布尔，妇女在斋月期间排队领取救济物资。 REUTERS/Mohammad Ismail
8月3日，美国威斯康辛州奥士科什，全美实验飞机协会(EAA)航空表演，再现二战期间日本偷袭珍珠港的场景。EAA航空表演每年夏季举行一次，每次都有上万架大小各异的飞机和近百万的美国航空爱好者参加。 REUTERS/Darrmore
8月1日，萨尔瓦多首都圣萨尔瓦多，城市上空燃放烟花庆祝圣萨尔瓦多节。 REUTERS/Ulises Rodriguez
8月1日，西班牙赫塔费，一名男子行走在悬挂的彩色雨伞下。 REUTERS/Juan Medina
8月6日，江苏连云港，工商执法人员在超市检查奶粉产品。中国国家食品药品监督管理总局要求切实加强婴幼儿配方乳粉生产监管工作，发现企业存在质量安全问题或隐患的，要及时依法从严处理。 REUTERS/China Daily
8月9日，尼泊尔加德满都，穆斯林民众在开斋节的大型祈祷结束后离开清真寺。 REUTERS/Navesh Chitrakar
5月28日，巴西里约热内卢北部Arisvaldo de Campos Pires监狱，两名囚犯织毛衣。几年前，巴西时装设计师拉奎尔·吉马良斯(Raquel Guimaraes)一度为找不到合适的毛衣编织工人而发愁，后来她more
8月3日，云南丽江，一名模特摆姿势拍照。 REUTERS/Stringer
8月6日，刚果民主共和国戈马，少年在Don Bosco Ngangi中心玩耍。该中心创建于1988年，用来收容被遗弃的孩子、艾滋病患者及冲突中的难民。 REUTERS/Thomas Mukoya
8月5日，土耳其Silivri，示威者聚集在一辆关押着囚犯的警车附近。去年9月，土耳其法院以涉嫌密谋推翻政府为由拘禁300多名军官。近日，法院宣布判决结果，判处275人有期徒刑，其中土耳其武装部队前总参谋长伊尔凯尔·巴什more
8月9日，新加坡，一名女子拍摄新加坡艺术家Ryf Zaini的艺术装置。REUTERS/Edgar Su
8月7日，泰国曼谷，一名抗议者与防暴警察发生冲突。泰国国会7日开始审议由执政党为泰党提交的《赦免法案》，引发一些集会示威活动。 REUTERS/Athit Perawongmetha
8月8日，北京首都国际机场，北京海关查获645张入境未申报的整张狼皮，是近十年来北京查获数量最大的涉嫌走私濒危野生动物及其制品类案件。REUTERS/Stringer
8月9日，江苏徐州，工人在高空维修变电站。中国国家统计局数据显示，7月份发电量4,795亿千瓦时，同比增长8.1%，为今年以来的最高增幅。 REUTERS/China Daily
朝中社8月7日公布的照片显示，朝鲜最高领导人金正恩视察即将竣工的朝鲜科学家住宅建设工地。报道称，位于平壤市郊区的科学家住宅由1000套多层住宅、公共建筑和各种便民服务设施组成。 REUTERS/KCNA
8月8日，印尼雅加达，民众乘坐小船前去参加“开斋节”祈祷。 REUTERS/Beawiharta
8月8日，美国加州班宁附近，风力涡轮机上空笼罩着山火引起的浓烟。 REUTERS/David McNew
8月8日，加拿大多伦多举行罗杰斯杯网球赛，美国选手斯蒂芬斯(Sloane Stephens)在比赛中对阵波兰选手拉德万斯卡(Agnieszka Radwanska)。 REUTERS/Mark Blinch
8月11日，澳大利亚悉尼，一名男子在“City2Surf”慈善马拉松赛跑期间自拍。REUTERS/Daniel Munoz
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叙利亚化武疑云 Gas attack in Syria
(Reuters) - 联合国调查小组正对叙利亚内战中使用化学武器的情况进行调查，以美国为首的西方国家指责阿萨德政府使用化学武器，阿萨德则矢口否认。
路透8月照片精选(下) Pictures of the Month - Aug 2013(2)
(Reuters) -路透社全球摄影记者7月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
24小时时事新闻(8月27日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
豪宅“违建”引公愤 Illegal Rooftop Buildings
(Reuters) -近日引发热议的北京“楼顶别墅”刚刚开拆，深圳南山千万元豪宅的顶层又发现一座违建“空中庙宇”，引发公众强烈不满。
精选图集
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Shooting on Champs Elysees in Paris
A police officer was killed in a shooting incident on the Champs Elysees shopping boulevard just days before France's presidential election.
The 'weed nuns' of California
The Sisters of the Valley, California's self-ordained "weed nuns," are on a mission to heal and empower women with their cannabis products.
Stripped down protest in Venezuela
A solitary protester bares it all during a second day of nationwide protests against the government in Caracas.
Photos of the week
Our top photos from the past week.
Protest of one
From a woman blocking an armored vehicle at Venezuela's "mother of all marches" to Beijing's infamous tank man, the moments when an isolated protester comes face to face with police.
China's mega statues
The structures that pierce the nation's skylines.
Aftermath from Venezuela's 'mother of all marches'
Scenes from Venezuela the day after nationwide opposition protests, in which three people were killed amid street barricades, clashes and looting.
Journey to the Space Station
The Soyuz MS-04 spacecraft carrying the crew of Jack Fischer of the U.S. and Fyodor Yurchikhin of Russia blasts off to the International Space Station.