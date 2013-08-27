路透8月照片精选(上) Pictures of the Month - Aug 2013(1)

5月28日，巴西里约热内卢北部Arisvaldo de Campos Pires监狱，两名囚犯织毛衣。几年前，巴西时装设计师拉奎尔·吉马良斯(Raquel Guimaraes)一度为找不到合适的毛衣编织工人而发愁，后来她more

5月28日，巴西里约热内卢北部Arisvaldo de Campos Pires监狱，两名囚犯织毛衣。几年前，巴西时装设计师拉奎尔·吉马良斯(Raquel Guimaraes)一度为找不到合适的毛衣编织工人而发愁，后来她想到了一个解决办法--雇佣监狱里的囚犯。囚犯们可以通过织毛衣换减刑或者取得报酬。 REUTERS/Paulo Whitaker

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