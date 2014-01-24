路透1月照片精选(下) Pictures of the Month(2)
1月15日，以色列特拉维夫，非洲移民举行街头和平示威，抗议以色列政府拘留被定义为“非法求职者”的移民，要求增加非洲移民的工作机会。 REUTERS/Ronen Zvulun
1月16日，西班牙巴塞罗那，一名女子静坐示威，要求加泰罗尼亚自治区举行独立公投。加泰罗尼亚自治区主席阿尔图尔·马斯(Artur Mas)表示将在2014年底月进行独立公投，日前向欧盟各国领导人寻求支持。 REUTERS/more
1月16日，在柏林时装周上，一名模特走秀。 REUTERS/Tobias Schwarz
1月16日，印度艾哈迈达巴德，列队的学生们为前排同学倒水洗圣浴。 REUTERS/Amit Dave
1月2日，马来西亚吉隆坡，一名小学生经过一处涂鸦墙。当天是马来西亚2014新学年的开学日。 REUTERS/Samsul Said
1月15日，2014达喀尔拉力赛进入了第八赛段的征程，选手们在智利境内展开最后的争夺。 REUTERS/Franck Fife/Pool
1月20日，菲律宾棉兰老岛，居民借助救生圈脱离洪灾险境。肆虐菲律宾南部多日的热带低气压已生成热带风暴“玲玲”，目前已造成40人死亡，50多万人被迫撤离。 REUTERS/Erik De Castro
1月20日，北京宋庄艺术家村，一间工作室外堆放的雕塑。宋庄小堡村是当今世界上最大的艺术区。 REUTERS/Jason Lee
1月20日，日本和歌山太地町“海豚湾”，渔民围捕入网的海豚。新任美国驻日大使卡罗琳·肯尼迪17日在微博客网站发帖，批评日本渔民以“围捕”方式捕猎海豚“不人道”。 REUTERS/Adrian Mylne
1月21日，巴西里约热内卢，工人修复救世基督像。17日电一场暴风雨裹挟闪电意外损坏高38米的地标建筑、耶稣基督雕像的右手大拇指指尖。 REUTERS/Severino Silva/Agencia O Dia
1月21日，中非班吉，一个女孩在宗教学校内紧拥母亲。 REUTERS/Siegfried Modola
1月22日，加沙地带拜特哈嫩，一名巴勒斯坦男子从窗口眺望毁于袭击的汽车，墙上血迹斑驳。以色列当日凌晨空袭加沙地带，造成2名巴勒斯坦武装人员死亡。 REUTERS/Suhaib Salem
1月22日，在巴黎时装周上，一名模特展示黎巴嫩设计Elie Saab的作品。 REUTERS/Gonzalo Fuentes
1月23日，印度新德里，军人参加共和国日大阅兵彩排。印度共和日阅兵游行将于1月26日在新德里举行。 REUTERS/Adnan Abidi
1月23日，乌克兰基辅，反政府示威者用挡板对抗警察的水枪攻击。反对派领导人维塔利·克利钦科向总统亚努科维奇发出最后通牒，要求当局在24小时内举行大选，否则将发起更大规模的抗议。 REUTERS/Vasily Fedosemore
1月23日，加拿大魁北克L'Isle Verte，一养老院发生火灾，警方确认造成至少3人死亡、30人失踪。 REUTERS/Mathieu Belanger
1月21日，美国纽约郊区尼亚克，一只北美红雀在雪中矗立枝头。当日暴风雪再度袭击美国东北部，造成超过3000架次航班取消，当地政府和学校关门，数百万人出行困难。 REUTERS/Mike Segar
1月21日，印尼北苏门答腊省卡罗区的锡纳朋火山持续喷发。据当地媒体称，已有超过27,000名村民被迫撤离。 REUTERS/Stringer
1月21日，孟加拉达卡，一间棉花仓库发生火灾，未造成人员伤亡，一名男子在废墟中寻找可用物品。 REUTERS/Andrew Biraj
1月21日，南苏丹马拉卡勒，驻守机场的士兵。 REUTERS/Andreea Campeanu
下一个
本周中国区精选(1月17日-24日) China Weekly
(Reuters) - 聚焦1月17日至24日中国区新闻事件和热点动态。
论剑达沃斯 Dovos 2014
(Reuters) - 2014年1月22日，为期4天的第44届达沃斯世界经济论坛年会在瑞士达沃斯拉开帷幕。来自近100个国家和地区约2500余名政、商、学界精英，在达沃斯展开一场又一场把脉时局的“头脑风暴”。
香港楼价负担比率全球最重 HK Housing Affordability
(Reuters) - 根据市场研究机构Demographia最新公布的2014年度国际房价负担能力报告，香港连续四年居于房价最难负担城市之首，且相关指数中位倍数也是该项调查历来最高。
本周中国区精选(12月13日-12月20日) China Weekly
(Reuters) -
精选图集
Venezuela's elders throw punches at police
Elderly Venezuelan protesters threw punches and yelled curses at riot police blocking the latest in six weeks of demonstrations against President Nicolas Maduro's socialist government.
The art of the Venice Biennale
Highlights from the 57th Biennale International Art Exhibition in Venice, Italy.
Pope visits Portugal's Shrine of Fatima
Pope Francis makes two Portuguese shepherd children saints this week, crowning a belief that started with reported visions of the Madonna 100 years ago which have turned the Shrine of Fatima into one of the most famous in Christianity.
Photos of the week
Our top photos from the past week.
Palestinian hunger strike grows
More than 1,000 Palestinians in Israeli jails are on hunger strike in response to a call by prominent prisoner Marwan Barghouti, widely seen as a possible future Palestinian president.
Dior in the desert
Designer Maria Grazia Chiuri presents her first cruise collection for Dior in Calabasas, California.
Eurovision: the contenders
The finalists for Saturday's Eurovision song contest.
Yemen's latest deadly cholera outbreak
A cholera outbreak has killed at least 50 people in Yemen where the health and sanitation systems have been degraded by more than two years of civil war.
Quebec battles floods
Flooding from heavy spring rainfall inundated thousands of residences and forced the evacuation of homes as the worst flooding in decades hits the Canadian province of Quebec.