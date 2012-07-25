路透7月照片精选(下) Pictures of the Month - Jul 2012(2)

牙买加短跑健将乌赛因•博尔特(Usain Bolt)展示牙买加奥运队服装和鞋子。时装设计师辛迪拉•玛利与彪马联手为牙买加国家队设计的队服，牙买加全体队员都将穿着此系列服饰，这其中也包括博尔特。(摄于6月1日，英国伦敦) more