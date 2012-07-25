路透7月照片精选(下) Pictures of the Month - Jul 2012(2)
7月18日，朝鲜平壤，朝鲜人民军官兵在“4•25文化会馆”广场举行歌舞会，庆祝领导人金正恩被授予朝鲜民主主义人民共和国元帅称号。 REUTERS/KCNA
7月18日，英国高尔夫公开赛在英格兰北部皇家莱瑟姆-圣安妮高尔夫俱乐部举行，一处水池中漂浮着塑料鸭子。 REUTERS/Eddie Keogh
7月16日，阿富汗帕克蒂亚省阿玛德赫尔镇，女孩观看执行作战任务的伞兵。REUTERS/Lucas Jackson
7月17日，土耳其伊斯坦布尔，一架直升机洒水试图扑灭高楼大火。土耳其最大城市伊斯坦布尔一座42层高楼当日发生大火，楼内预警和灭火系统自动启动，数以百计居民及时疏散，无人伤亡。 REUTERS/Osman Orsal
7月16日，耶路撒冷正统犹太教区米-歇雷姆，一名正统犹太教男孩在示威活动中展示手铐。人们抗议政府废止“塔尔法令”(Tal Law)。根据这项法令，犹太学校的学生可免除强制性兵役，但以色列高等法院在2月宣布其违反宪法。REmore
7月19日，印尼雅加达，一位妇女抱着采购的斋月必需品，站在公共汽车的门口。 REUTERS/Enny Nuraheni
6月30日，也门塔伊兹，一名医生抱着患有营养不良症的孩子。联合国世界粮食计划署称，由于家庭贫困而无法获得充足的食物，上百万也门儿童严重营养不良。REUTERS/Khaled Abdullah
7月23日，美国科罗拉多州奥罗拉，《蝙蝠侠3》首映现场枪击案嫌犯詹姆斯•霍尔姆斯首次出庭受审。20日凌晨，科罗拉多州首府丹佛附近的奥罗拉市《蝙蝠侠前传3》首映式现场发生血腥枪击事件，造成12人死亡、58人受伤。 REUTmore
7月23日，安徽合肥，一名工人在遭绿藻污染的巢湖划船。 REUTERS/Stringer
牙买加短跑健将乌赛因•博尔特(Usain Bolt)展示牙买加奥运队服装和鞋子。时装设计师辛迪拉•玛利与彪马联手为牙买加国家队设计的队服，牙买加全体队员都将穿着此系列服饰，这其中也包括博尔特。(摄于6月1日，英国伦敦) more
7月23日，印度孟买，人们雨中在海边的岩石上游玩。 REUTERS/Danish Siddiqui
7月1日，加拿大多伦多，人们站在窗口向同性恋大游行队伍抛撒五彩纸屑。加拿大多伦多市举行一年一度的同性恋大游行，近5,000人组成的150多个方阵参加游行，吸引了数以万计的观众。 REUTERS/Mark Blinch
7月1日，阿富汗库纳尔省，驻阿美军士兵在前哨基地Nangalam发射120毫米迫击炮。 REUTERS/Lucas Jackson
7月4日，法国巴黎，一名模特在法国设计师Franck Sorbier高级定制时装秀上展示新品服装。 REUTERS/Benoit Tessier
7月4日，蒙特勒爵士音乐节在瑞士举行，新锐女歌手拉娜德雷(Lana del Rey)激情献唱。 REUTERS/Dominic Favre/Pool
7月12日，加拿大多伦多，一名男子在喷泉附近骑着自行车。 REUTERS/Mark Blinch
7月10日，巴西里约热内卢，非政府组织“和平里约”在科帕卡巴纳海滩上放置扫帚。这些扫把是对腐败抗议的“行为装置”。 REUTERS/Sergio Moraes
7月10日，智利瓦尔帕莱索，渔民参加示威活动，抗议新的渔业法案。 REUTERS/Eliseo Fernandez
7月2日，法国巴黎，一名模特在设计师詹巴迪斯塔•瓦利(Giambattista Valli)高级时装秀上展示新品服装。 REUTERS/Benoit Tessier
7月18日，英国桑德兰，伊丽莎白女王观看一个有关海滩场景的室内展览。 REUTERS/Arthur Edwards/POOL
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路透7月照片精选(上) Pictures of the Month - Jul 2012(1)
(Reuters) -路透社全球摄影记者7月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
24小时时事新闻(7月25日) 24Hours 2012
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
中国富人奢华生活 Luxury China
(Reuters) - 美国着名咨询机构波士顿咨询公司发布其第12份《全球财富报告》，中国于日本之后排名第三，百万富豪家庭数量超过140万户，另外还有648个超级富豪家庭(指私人财产达一亿美元以上)。
24小时时事新闻(7月24日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
精选图集
Turkey-Netherlands feud escalates
Protests erupt after several European countries stopped Turkish politicians from holding rallies for the Turkish diaspora ahead of a referendum on expanding presidential powers -- as the Dutch prepare to vote in a national election.
Scenes from SXSW
Behind the scenes in Austin at the South by Southwest Festival.
Extreme collectors
Toy cows, Star Wars memorabilia and dolls are just some of the items prized by over-the-top enthusiasts.
Britain's next top dog
Miami the American cocker spaniel takes best in show at Britain's famed Crufts Dog Show.
Inside Mosul museum destroyed by Islamic State
Iraqi forces enter a museum where Islamic State militants filmed themselves destroying priceless statues and sculptures in 2015.
Brexit from the beginning
A visual chronology of the events leading up to Britain triggering Article 50, the legal process for leaving the European Union.
Chile's devastating wildfires
Forest fires are a regular feature of Chile's hot, arid summers, but a nearly decade-long drought combined with historically high temperatures have created tinder-like conditions in the nation's central regions.
Dressed for Purim
The Jewish holiday of Purim, is a celebration of the Jews' salvation from genocide in ancient Persia.
Kids Choice Awards
Highlights from the 2017 Kids Choice Awards.