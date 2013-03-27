路透3月照片精选(上) Pictures of the Month - Mar 2013(1)

3月22日，印度北方邦小村Nandgaon举办传统“棒打男人节”(Lathmar Holi)，沾满彩色粉末的男人们。这是印度传统胡里节的一部分，俗称“棒打男人节”。在这一盛大节日里，男人将全身涂上鲜艳的色彩，而妇女则会穿more

3月22日，印度北方邦小村Nandgaon举办传统“棒打男人节”(Lathmar Holi)，沾满彩色粉末的男人们。这是印度传统胡里节的一部分，俗称“棒打男人节”。在这一盛大节日里，男人将全身涂上鲜艳的色彩，而妇女则会穿上五颜六色的服装，头上裹着彩色的头纱，手拿竹竿“棒打男人”。REUTERS/Ahmad Masood

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