路透3月照片精选(上) Pictures of the Month - Mar 2013(1)
3月1日，英国英格兰，一名工人指挥卡车移走Twycross动物园里的霸王龙模型。 REUTERS/Darren Staples
3月5日，美国芝加哥，一对夫妇在雪中拍摄显示人脸的LED显示屏。美国中西部因冬末暴风雪来袭降下大雪，导致公路发生多起交通事故，上千航班取消。 REUTERS/Jim Young
3月25日，西班牙塞维利亚，信徒参加圣周游行。REUTERS/Marcelo del Pozo
3月6日，在巴黎时装周上，模特展示意大利时装设计师巴迪斯塔•瓦利的新品服装。 REUTERS/Gonzalo Fuentes
3月6日，哥伦比亚波哥大，一个女孩乘坐汽车抵达剧院参加表演。REUTERS/Gary Hershorn
3月10日，委内瑞拉加拉加斯，委内瑞拉军事学院售卖的已故总统查韦斯的照片。委内瑞拉26日公布最新民意调查结果，代总统马杜罗的支持率继续领先竞选对手反对派阵营候选人卡普里莱斯，且领先优势扩大至17.5个百分点。REUTERmore
3月13日，巴西里约热内卢罗德里戈湖中被发现有成千上万的死鱼。据当地媒体报道，污染使得湖中水体含氧量过低，最终导致成千上万死鱼的出现。REUTERS/Sergio Moraes
3月13日，河北石家庄，大学生王月在树洞上绘画了一只小猫。大四女孩王月为树洞作画，给城市增添了色彩，已引起了石家庄市有关部门的注意，可能考虑在全市推广“树洞画”。 REUTERS/Pillar Lee
3月13日，在切尔滕纳姆赛马节第二日--女士日，一名女士盛装出席赛马场。 REUTERS/Stefan Wermuth
3月12日，美国亚利桑那州凤凰城举行边境安全展，FLIR系统公司黑白监控摄像头显示出与会者的身影。 REUTERS/Joshua Lot
3月13日，梵蒂冈，在选举出新任教皇后，枢机主教们出现在一个阳台上。76岁的阿根廷枢机主教伯格里奥在115名红衣主教的秘密投票中以77票当选为第266任罗马教皇。 REUTERS/Max Rossi
3月4日，十二届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第四次全体会议，习近平当选中华人民共和国主席和中华人民共和国中央军事委员会主席后，为一名少数民族代表签名。 REUTERS/Jason Lee
3月16日，萨尔瓦多首都圣萨尔瓦多，一名修女手持蜡烛参加大主教奥斯卡·罗米洛(Oscar Arnulfo Romero)被谋杀三十三周年纪念。 REUTERS/Ulises Rodriguez
3月22日，印度北方邦小村Nandgaon举办传统“棒打男人节”(Lathmar Holi)，沾满彩色粉末的男人们。这是印度传统胡里节的一部分，俗称“棒打男人节”。在这一盛大节日里，男人将全身涂上鲜艳的色彩，而妇女则会穿more
3月16日，巴西里约热内卢，示威者化装成鬼魂抗议参议员Marco Feliciano种族歧视及反同性恋言论。 REUTERS/Pilar Olivares
3月16日，以色列特拉维夫，一名纹身爱好者在身体艺术节上纹身。 REUTERS/Amir Cohen
(由左至右)3月6、7、8、9、10、11、12、14及15日北京天安门广场的空气质量情况。 REUTERS/Wei Yao
3月23日，缅甸城镇梅提拉(Meikhtila)，一名佛教徒看到房子被焚烧后痛哭。缅甸中部城镇梅提拉20日起爆发穆斯林与佛教徒的严重宗教冲突，造成数十人死亡。 REUTERS/Soe Zeya Tun
3月26日，在中国时装周上，模特展示VISCAP创意总监袁冰的新品服装。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
3月26日，韩国大田，韩国仪仗队士兵参加“天安舰”事件三周年纪念活动。2010年3月26日，韩国“天安”号警戒舰在西部海域值勤时发生爆炸而沉没，舰上104名官兵中仅58人生还，其余46名船员遇难。REUTERS/Kim more
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路透3月照片精选(下) Pictures of the Month - Mar 2013(2)
(Reuters) -路透社全球摄影记者3月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
24小时时事新闻(3月27日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
为地球熄灯一小时 Earth Hour 23 Mar 2013
(Reuters) -2013年3月23日，全球超过150个国家和地区的7000多座展开“熄灯一小时”接力，响应由世界自然基金会发起的“地球一小时”活动。
中国“第一夫人”风采 China First Lady Peng Liyuan
(Reuters) -中国国家主席习近平近日出访俄罗斯和非洲三国，夫人彭丽媛陪同出访，其优雅着装和得体举止引发国内网民热议。
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Highlights from the Coachella Music Festival in California.
Referendum divides Turkey
A narrow referendum victory gives the Turkish president sweeping powers and lays the nation's divisions bare.
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North Korea marks the 105th birth anniversary of founding father Kim Il Sung, amid rising tension with the United States.
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Street scenes from the reclusive nation as North Korea prepares to mark the 105th anniversary of the birth of founding father Kim Il-sung.
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
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The status of the ruling Kim family of North Korea, the world's only hereditary totalitarian Stalinist state.
Celebrating Holy Week
Christians around the world celebrate the week leading up to Easter Sunday.
Songkran water festival
The Songkran festival, also known as the water festival, marks the start of Thailand's traditional New Year and is believed to wash away bad luck.