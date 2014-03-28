路透3月照片精选(下) Pictures of the Month - Mar 2014

3月18日，在重庆市大足区宝顶山千手观音抢救性修复工程现场，工作人员正式开始对主尊进行修复，首先进行的是表面不稳定金箔的揭取。千手观音造像抢救性保护工程于2011年4月18日正式启动，目前已完成88平米的石质胎体修复、5more

3月18日，在重庆市大足区宝顶山千手观音抢救性修复工程现场，工作人员正式开始对主尊进行修复，首先进行的是表面不稳定金箔的揭取。千手观音造像抢救性保护工程于2011年4月18日正式启动，目前已完成88平米的石质胎体修复、56平米的彩绘表面清洗和法器补形，以及17平米的贴金修复等工作，预计整个修复工程将于2015年上半年完成。 REUTERS/Stringer

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