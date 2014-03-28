路透3月照片精选(下) Pictures of the Month - Mar 2014
3月10日，墨西哥蒂华纳，一个女孩跟随母亲乘坐公共汽车。REUTERS/Sandy Huffaker
3月11日，日本岩手县陆前高田市，一名女子冒雪祭奠“3·11”大地震中的遇难者。当天是日本“3·11”大地震三周年纪念日。 REUTERS/Kyodo
3月11日，阿富汗喀布尔，57岁的阿富汗副总统穆罕默德·法希姆(Mohammad Qasim Fahim)因心脏病发作突然离世，数千名阿富汗民众守候在下葬的墓园为其送葬。REUTERS/Mohammad Ismail
3月15日，克里米亚辛菲罗波尔，民众在公投前夕举行支持集会。俄罗斯国家媒体报导称，克里米亚人以压倒性优势投票支持克里米亚脱乌入俄。 REUTERS/Thomas Peter
3月16日，法国巴黎，“粉红内衣集市”协会在埃菲尔铁塔前举办活动，组织女性集体抛文胸，旨在提高人们对乳腺癌的认识。REUTERS/Benoit Tessier
3月18日，在重庆市大足区宝顶山千手观音抢救性修复工程现场，工作人员正式开始对主尊进行修复，首先进行的是表面不稳定金箔的揭取。千手观音造像抢救性保护工程于2011年4月18日正式启动，目前已完成88平米的石质胎体修复、5more
3月20日，香港，一名外汇交易所的员工在柜台内工作。中国建设银行金融专家赵庆明表示，当前中国汇改最重要的不是扩大人民币汇率波动幅度，而应实现贸易平衡和国际收支平衡。REUTERS/Bobby Yip
3月26日，北京，艺术家马特·霍普(Matt Hope)利用废旧设备为自行车安装了一套空气过滤系统，并骑“会呼吸的自行车”在雾霾天气出行。 REUTERS/Petar Kujundzic
3月19日，美国芝加哥，两名影迷装扮成蜘蛛侠等待面试，参加影片《超凡蜘蛛侠2》宣传活动。REUTERS/Jim Young
3月20日，德国柏林，国际芭蕾巨星弗拉基米尔·马拉霍夫(Vladimir Malakhov)(右)在席勒剧院彩排芭蕾舞表演。 REUTERS/Fabrizio Bensch
3月19日，以色列阿什杜德，正统犹太教男孩在一个示威活动中站在标语附近。数百名正统犹太教人举行抗议活动，不满政府要求神学院学生服兵役。 REUTERS/Amir Cohen
3月20日，西班牙梅利利亚，非洲移民站在一处难民中心外。REUTERS/Juan Medina
3月21日，马来西亚布城，穆斯林民众在Tuanku Mizan Zainal Abidin清真寺为马航失联客机MH370祈福。马来西亚3月24日宣布，失联的马航MH370客机已坠落在印度洋，机上239人或已全部遇难。。Rmore
3月16日，马来西亚吉隆坡，一名女子在祝愿墙上书写马航失联客机的祈祷语。中国派往马来西亚的特使张业遂呼吁对搜寻马航失联飞机采取不懈的努力。 REUTERS/Damir Sagolj
3月19日，美国纽约，民众练习裸体瑜伽。据某些瑜伽推广者说，练裸体瑜伽更有事半功倍的效果，因为这是一种放开心灵的体验，能帮助打破精神上的束缚和禁忌。 REUTERS/Shannon Stapleton
3月23日，乌克兰顿涅茨克，一名男子拍摄女友与防暴警察合影。数千名亲俄民众爆发游行，要求立场亲俄的总统亚努科维奇返回。 REUTERS/Yannis Behrakis
3月22日，乌克兰顿涅茨克，一名亲俄罗斯的示威者将脸部涂上俄罗斯国旗颜色。 REUTERS/Stringer
朝中社3月24日发布的照片显示，朝鲜最高领导人金正恩偕夫人李雪主观看牡丹峰乐团演出。 REUTERS/KCNA
3月23日，印尼雅加达，一个孩子参加“大印尼运动党”的活动。 REUTERS/Beawiharta
3月24日，泰国曼谷，抗议者参加反政府示威集会。泰国政局又逐渐升温，首都曼谷街头平静了几个星期之后，当日又出现反政府示威队伍。REUTERS/Athit Perawongmetha
下一个
全球最易遭灾的城市和区域 Most risky cities
(Reuters) - 瑞士再保险公司发布报告，列出最易受地震、飓风、海啸等自然灾害威胁的10大城市和区域。日本东京-横滨区位居榜首，中国珠江三角洲及上海亦上榜。
路透3月照片精选(下) Pictures of the Month - Mar 2014
(Reuters) - 路透社全球摄影记者3月优秀新闻照片大汇总。请尽享视觉盛宴。
精选图集
The art of the Venice Biennale
Highlights from the 57th Biennale International Art Exhibition in Venice, Italy.
Buddha's birthday
Vesak Day commemorates the birth, enlightenment and death of Buddha.
Quebec battles floods
Flooding from heavy spring rainfall inundated thousands of residences and forced the evacuation of homes as the worst flooding in decades hits the Canadian province of Quebec.
Kurdish YPG fighters of Syria
Despite fierce opposition from NATO ally Turkey, the White House has approved supplying arms to Kurdish YPG fighters to support an operation to retake the Syrian city of Raqqa from Islamic State.
Russia marks Victory Day
The annual parade commemorating the former Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War II.
Iraqi forces open new front in west Mosul
Iraqi forces face stiff resistance from Islamic State after opening a new front after seven months of fighting.
South Korea elects Moon Jae-in
Liberal politician Moon Jae-in is the likely winner of South Korea's presidential election, a victory that would end nearly a decade of conservative rule and bring a more conciliatory approach toward North Korea.
Russia marks Victory Day
The annual parade commemorating the former Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War II.
Inside compound of polygamous leader Warren Jeffs
The Utah mansion where convicted pedophile and polygamous religious sect leader Warren Jeffs once lived is being purchased by one of his former wives, who hopes to make it a tourist attraction and home for people who have left the church.