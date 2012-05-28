路透5月照片精选(上) Pictures of the Month1 - May 2012

5月1日，爱尔兰多尼戈尔小岛Inishfree，艺术家兼诗人皮尔彻(Barry Edgar Pilcher)吹奏萨克斯管。现年69岁的皮尔彻是小岛Inishfree上的唯一居民，已在岛上生活了20年，每周会离岛去采购生活用品。 REUTERS/Cathal McNaughton