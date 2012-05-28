路透5月照片精选(上) Pictures of the Month1 - May 2012
5月9日，巴西马托格罗索州欣古国家公园，一名亚瓦拉皮提跳入欣古河中玩耍。亚瓦拉皮提人将于8月举行庆祝活动，以纪念欣古国家公园创始人之一奥兰多·维拉斯博阿斯。欣古国家公园面积为2·7万平方公里，旨在保护当地印第安人的文化、居民和宗教。 REUTERS/Ueslei Marcelino
5月4日，北京，一个孩子手执中美两国国旗在国家博物馆内等待到访的美国国务卿希拉里。 REUTERS/Shannon Stapleton
5月1日，尼日利亚经济首都拉各斯，一个孩子在国际劳动节庆祝活动结束后坐在椅子上。 REUTERS/Akintunde Akinleye
5月6日，俄罗斯莫斯科，一名士兵在胜利日大阅兵彩排仪式现场站岗。俄罗斯于5月9日在莫斯科举行盛大阅兵式，庆祝卫国战争胜利67周年。 REUTERS/Denis Sinyakov
5月22日，日本东京，接待员在日本电视塔“东京天空树”内工作。世界最高的电视塔东京“天空树”，高达634米，22日开始营业，将成为东京新地标和热门旅游景点。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
5月20日，意大利艾米里亚-罗马涅，在地震中遭到破坏的一栋老塔楼。当日凌晨，意大利艾米里亚-罗马涅大区发生6级地震，已造成至少7人死亡，多栋建筑被毁，约3,000位居民被紧急疏散，整个意大利北方均有震感，当地一些历史性建筑严重受损。 REUTERS/Giorgio Benvenuti
5月21日，美国密苏里州乔普林，乔普林中学的学生们在密苏里南方州立大学参加毕业典礼。 REUTERS/Larry Downing
5月1日，陕西西安城墙南门瓮城内，130对新人身着汉服，举行一场礼仪繁复的汉式集体婚礼。该婚礼也是中国目前规模最大的汉式集体婚礼。 REUTERS/China Daily
4月30日，广西南宁，人们在水上乐园中嬉戏。 REUTERS/China Daily
5月1日，美国洛杉矶，贝克汉姆与维多利亚观战西部联盟赛洛杉矶湖人队对阵丹佛掘金队。 REUTERS/Alex Gallardo
5月1日，爱尔兰多尼戈尔小岛Inishfree，艺术家兼诗人皮尔彻(Barry Edgar Pilcher)吹奏萨克斯管。现年69岁的皮尔彻是小岛Inishfree上的唯一居民，已在岛上生活了20年，每周会离岛去采购生活用品。 REUTERS/Cathal McNaughton
5月2日，梵蒂冈，一名修女在圣彼得广场拍摄教皇本笃十六世。 REUTERS/Max Rossi
5月1日，土耳其伊斯坦布尔，一名动物保护主义者戴着狗狗面具参加劳动节集会。 REUTERS/Murad Sezer
5月2日，印度孟买，一个女孩在垃圾堆附近玩耍。 REUTERS/Vivek Prakash
5月3日，玻利维亚拉巴斯，医学院学生在抗议活动中奔跑躲避催泪弹。医生及学生们举行示威活动，抗议玻利维亚政府将他们的工作时间延长2小时。 REUTERS/Gaston Brito (BOLIVIA
5月7日，美国芝加哥，由艺术家Seward Johnson创作的8米高玛丽莲梦露雕像被拆除。此雕像的设计灵感来自于梦露在其1955年拍摄的电影《七年之痒》中的经典画面。 REUTERS/Jim Young
5月6日，美国纽约，下曼哈顿上空的“超级月亮”美景。“超级月亮”是指处在近地点上的满月。 REUTERS/Gary Hershorn
5月5日，阿富汗贾拉拉巴德，农民们在罂粟种植地内劳作。 REUTERS/Parwiz
5月5日，捷克布拉格，一名女子扮成僵尸准备参加僵尸大游行。 REUTERS/David W Cerny
5月9日，美国纽约小村Kiryas Joel，信徒们庆祝犹太节日“篝火节”(Lag BaOmer)。相传犹太拉比阿奇瓦(Akiva)在此日组织犹太人从罗马人手中夺回耶路撒冷城后，点起篝火通知周围村庄。犹太人从此以篝火纪念阿奇瓦拉比和他夺回耶城的故事。 REUTERS/Mike Segar