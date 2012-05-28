路透5月照片精选(下) Pictures of the Month2 - May 2012
5月9日，俄罗斯莫斯科，士兵参加庆祝卫国战争胜利67周年阅兵式。约有1.4万名俄军官兵参加阅兵，约1,500名卫国战争老战士及各界来宾受邀观看阅兵式。 REUTERS/Maxim Shemetov
5月8日，南非开普敦，长时间曝光拍摄的城市雾景。 REUTERS/Mike Hutchings
5月10日，美国洛杉矶，摄影师拍摄参加影片《超级战舰》(Battleship)首映式的乐坛小天后蕾哈娜。REUTERS/Danny Moloshok
5月13日，德国柏林，一名运动员为德国游泳锦标赛决赛做准备活动。 REUTERS/Tobias Schwarz
5月19日，美国戴维营，八国集团峰会的国家领导人们观看欧冠联赛决赛拜仁慕尼黑对阵切尔西队。切尔西在安联球场击败主场作战的拜仁慕尼黑，捧起欧冠奖杯。 REUTERS/White House/ Pete Souza/POOL
5月22日，也门萨那，士兵参加国庆阅兵式。21日的阅兵排练现场发生自杀性炸弹袭击事件，已有近百人死亡。 REUTERS/Khaled Abdullah
5月22日，美国波士顿，一名女子在美国国际有线电视展览会上使用iPad。 REUTERS/Jessica Rinaldi
5月22日，英国伦敦，卡梅隆•迪亚兹出席影片《孕期完全指导》(What to expect when you are Expecting)首映式。REUTERS/Paul Hackett
5月22日，加拿大多伦多，英王储查尔斯访问一家职业培训机构时戴着耳机学当DJ。查尔斯与妻子卡米拉访问加拿大是英国女王登基六十年的庆祝活动之一。 REUTERS/Paul Chiasson/Pool
5月17日，在戛纳国际电影节上，来宾出席影片《战役之后》(Baad el mawkeaa)的首映红毯。REUTERS/Vincent Kessler
5月22日，英国伦敦肯辛顿宫，国家芭蕾舞团成员参加盛大露天慈善演出。 REUTERS/Toby Melville
5月22日，巴基斯坦拉合尔，一名男子晾晒玫瑰花瓣，用来制作香烛。 REUTERS/Mohsin Raza
5月19日，奥地利维也纳，美国模特莉迪亚•赫斯特(Lydia Hearst)出席“生命舞会”艾滋病慈善时尚秀。 REUTERS/Lisi Niesner
5月20日，耶路撒冷，以色列青年们参加庆祝“耶路撒冷日”的游行庆祝活动。耶路撒冷日为纪念尤太历5727年(西历1967年)以色列收复耶路撒冷城的日子。REUTERS/Baz Ratner
5月17日，西班牙马德里证交所，一名工作人员布置投资基金颁奖晚宴的舞台。受穆迪下调西班牙16家银行评级的影响,IBEX 35指数开盘后下跌了近2%。 REUTERS/Paul Hanna
3月13日，利比亚的黎波里西部兹利坦，一名学生背诵古兰经。 REUTERS/Anis Mili
5月14日，也门萨那，一名后背涂有叙利亚反对派旗帜的青年男子，参加抗议叙利亚前总统萨利赫的活动。 REUTERS/Khaled Abdullah
5月6日，法国巴黎，萨科齐在总统大选中因未能遏制10%的高失业率和傲慢轻率的个人风格败选，成为2009年欧债危机爆发以来，第11位下台的欧元区领导人。REUTERS/Yves Herman
5月5日，美国亚利桑那州凤凰城上空出席“超级月亮”，一名男子在帕帕戈公园内跑步。“超级月亮”是指处在近地点上的满月。REUTERS/Darryl Webb
5月5日，弗瑞兹(Frieze)艺术展在美国纽约举行，游客观看艺术家吉姆•兰比(Jim Lambie)的雕塑作品。REUTERS/Keith Bedford