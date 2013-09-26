路透9月照片精选(上) Pictures of the Month
9月1日，一名叙利亚自由军成员在阿勒波老城内巷战。 REUTERS/Molhem Barakat
9月2日，日本埼玉县越谷市，遭龙卷风侵袭的体育馆内散落的羽毛球。埼玉县和千叶县当日遭到龙卷风袭击，造成至少27人受伤，许多房屋受损，城市大面积停电。 REUTERS/Toru Hanai
9月2日，美国佛罗里达州玛丽安娜，被称为“少年集中营”的Arthur G. Dozier少管所附近挖掘出的遗骸。美国两所大学的实验室对始建于百年前的“恐怖少管所”展开调查并挖掘男童遗骨发掘研究，以查明当年少管所中是否存在more
9月3日，安徽合肥，一名军训的大一新生参加校园模拟战。REUTERS/Stringer
9月4日，美国国务卿克里在华盛顿国会山出席听证会，商榷美国对叙利亚进行军事打击事宜。 REUTERS/Jason Reed
9月4日，德国柏林，由基督教民主联盟旗帜组成的默克尔手部特写照片墙。 REUTERS/Tobias Schwarz
9月5日，新加坡圣淘沙名胜世界海洋生物园，生来就没有四肢的澳大利亚残疾人演说家尼克·胡哲(Nick Vujicic)在一个特制防鲨笼中游泳。 REUTERS/Edgar Su
9月5日，在纽约时装周上，模特在后台造型。 REUTERS/Lucas Jackson
9月5日，成都大熊猫繁育研究基地，大熊猫“娇子”于8月产下罕见三胞胎，最终一仔成活。 REUTERS/Stringer
9月6日，韩国首尔，一名工人检测渔产品是否存在放射性污染。因担心日本福岛核电站核泄漏污染物流入海洋后对水产品造成污染，韩国政府当日宣布全面禁止进口包括福岛在内的日本8个县产的水产品。 REUTERS/Lee Jae-Womore
9月7日，美国洛杉矶，民众参观由Architects of Air呈现的“充气建筑全球巡回展”(EXXOPOLIS)。这组内部五光十色的充气建筑，从里到外完全由充气式结构组成，已在全球巡回展出22年。 REUTERS/Jmore
9月7日，在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行的国际奥委会第125次全会上，日本东京击败西班牙马德里和土耳其伊斯坦布尔，最终获得2020年夏季奥运会主办权。 REUTERS/Ian Walton/Pool
9月8日，在纽约时装周上，贝克汉姆携女儿Harper为维多利亚个人品牌2014春装发布会站台。 REUTERS/Lucas Jackson
9月10日，德国法兰克福会展中心，第65届法兰克福车展即将开幕，“电动车和汽车的网络化”是本届车展的技术创新主题，来自全球35个国家的1098家参展商将推出约159个全球首发的产品。 REUTERS/Pawel Kopcmore
9月11日，伦敦海德公园九曲湖，一位游泳运动员在训练过程经过一个临时流动雕塑。 REUTERS/Toby Melville
9月16日，柬埔寨反对党救国党的支持者在金边举行大规模游行集会，抗议于8日公布的国会选举结果，并于与军警发生冲突。 REUTERS/Athit Perawongmetha
9月16日，德国柏林，默克尔站在自己的巨幅肖像前为即将到来的大选造势。默克尔领导的基督教民主联盟在22日的联邦大选中以41.5%的得票率获胜。 REUTERS/Fabrizio Bensch
9月24日，加沙贝特拉西亚，一名15岁的男孩迎娶14岁的新娘。 REUTERS/Mohammed Salem
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本周中国区精选(9月20日-27日) China Weekly
(Reuters) - 聚焦9月20日至27日中国区新闻事件和热点动态。
王健林建东方影都 好莱坞众星捧场 Oriental Movie Metropolis
(Reuters) - 中国新首富王健林的万达集团投资500亿元在青岛建“东方影都”影视基地，好莱坞众明星现身奠基仪式，吸引媒体关注。
中国水殇 China's water crisis
(Reuters) - 作为中国最为干旱的地区之一，甘肃省内目前已经有数百条河流消失，缺水和荒漠化已经影响了当地人的生存，而这仅仅是中国水危机的一个缩影。
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精选图集
Bridge offers escape out of Mosul
Iraq's army has built a pontoon bridge over the Tigris river south of Mosul, after flooding had blocked all crossing points, opening an escape route for families fleeing the fighting.
French election goes to the farm
Ahead of the French presidential election, the candidates visit farms and food fairs in a bid to court the powerful agriculture sector.
Deadly garbage landslide in Sri Lanka
Hopes fade for the survival of residents trapped under the mud and debris of a landslide at a giant rubbish dump in Colombo.
Postcards from Pyongyang
Street scenes from the reclusive nation as North Korea marks the 105th anniversary of the birth of founding father Kim Il-sung.
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Effigies and Easter in Venezuela
Protesters set fire to effigies of politicians during the traditional burning of Judas as part of Holy Week celebrations in Venezuela.
Celebrating Easter
Christians around the world celebrate the Easter holiday.
Scenes from Coachella
Highlights from the Coachella Music Festival in California.
Referendum divides Turkey
A narrow referendum victory gives the Turkish president sweeping powers and lays the nation's divisions bare.