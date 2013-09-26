路透9月照片精选(下) Pictures of the Month
9月14日，万余名户外爱好者参加2013第六届中国萍乡武功山国际帐篷节。 REUTERS/Stringer
9月17日，乌克兰基辅，一名女子在中央图书馆下载免费书籍。 REUTERS/Gleb Garanich
9月17日，柬埔寨反对党救国党的支持者在金边举行大规模游行集会，抗议于8日公布的国会选举结果。 REUTERS/Athit Perawongmetha
9月17日，在伦敦时装周上，由斯特拉·麦卡特尼(Stella McCartney)设计的阿迪达斯2014春夏时装秀。 REUTERS/Suzanne Plunkett
9月19日，由荷兰设计师霍夫曼(Florentijn Hofman)设计的充气橡皮艺术品“大黄鸭”在高雄光荣码头展出，吸引数十万赏鸭人潮。 REUTERS/Pichi Chuang
9月20日，德国汉堡，艺术家赖纳·邦克和贝尔塔玛利亚·雷茨的作品“蓝色和平羊群”在威廉斯堡展出，作品中100只蓝色的雕塑羊象征人人平等的精神。 REUTERS/Fabian Bimmer
9月21日，肯尼亚首都内罗毕，一名在商场恐怖袭击中受伤的女子倒地哀嚎。索马里恐怖组织青年党(al-Shabaab)武装分子当天袭击高端商场西门购物中心，造成包括一名中国妇女在内的68人死亡、200余人受伤。 REUTERmore
9月18日，匈牙利布达佩斯，舞者彩排由舞蹈编剧Yvette Bozsik创作的“Prey”。 REUTERS/Bernadett Szabo
9月22日，堪称中国世纪大案的原重庆市委书记薄熙来一案在济南市中级法院公开宣判，认定薄熙来犯受贿罪、贪污罪、滥用职权罪，数罪并罚，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。 REUTERS/Aly Song
9月22日，在钱塘江两岸，海宁、杭州两地有73万人同时观看钱塘江大潮。今年最强台风“天兔”当日登陆广东，粤东沿海遭狂风、巨浪和暴雨袭击，目前已造成25人死亡。REUTERS/Chance Chan
9月22日，在米兰时装周上，模特为Dolce&Gabbana品牌2014春/夏时装走秀。 REUTERS/Max Rossi
9月22日，朝鲜妇女着盛装在罗津港参加罗先经济特区庆祝仪式，庆祝连接朝鲜与俄罗斯边境的铁路重开。 REUTERS/Yuri Maltsev
9月14日，安徽宣城广德县，3岁的斯诺克神通汪乌卡练习台球。汪乌卡的父亲汪银是一名斯诺克爱好者，两年前开始教儿子玩台球，现在汪乌卡每天要练球5小时。 REUTERS/Stringer
9月23日，四川成都大熊猫繁育研究基地，14只出生不久的大熊猫宝宝在月亮产房首次集体亮相。 REUTERS/China Daily
9月2日，美国纽约，一名女子盛装参加西印度群岛嘉年华游行。 REUTERS/Eric Thayer
9月9日，位于美国加州沙斯塔县的“快乐谷”乡村社区附近发生火灾，火势蔓延1,500公顷，造成30座住宅毁坏，导致约600人被迫撤离。 REUTERS/Noah Berger
9月24日，巴基斯坦白沙瓦，居民哀悼在教堂爆炸袭击中遇难的死者。白沙瓦一座基督教堂22日发生自杀式连环爆炸袭击，造成78人死亡，超过146人受伤。 REUTERS/Fayaz Aziz
9月24日，四川成都，工人搭建脚手架清理毛泽东塑像，为即将到来的国庆节做准备。 REUTERS/Stringer
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Effigies and Easter in Venezuela
Protesters set fire to effigies of politicians during the traditional burning of Judas as part of Holy Week celebrations in Venezuela.
Celebrating Easter
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Referendum divides Turkey
A narrow referendum victory gives the Turkish president sweeping powers and lays the nation's divisions bare.