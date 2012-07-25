路透7月照片精选(上) Pictures of the Month - Jul 2012(1)
7月6日，山东青岛，游客戴着防晒面具在海边游玩。随着高温天气持续，一款尼龙面具式遮阳帽开始热销，成为众多女性的夏季防晒装备。 REUTERS/Aly Song
7月1日，乌克兰基辅奥林匹克体育场，西班牙队4:0击败意大利队夺得欧洲杯冠军冠。西班牙队成为欧锦赛历史上第一支卫冕成功的球队，也是第一支连续在三届大赛中夺冠的球队。 REUTERS/Kai Pfaffenbach
韩国下调今年下半年进出口预期。韩知识经济部表示，世界主要国家经济复苏走势比今年年初预计缓慢，今年上半年出口低于年初预计，下半年韩国进出口情况将更为艰巨。(6月17日，韩国仁川，一辆卡车行驶在码头上，其周围停放着将要出口的more
7月3日，约旦安曼，在交火中受伤的叙利亚孩子在红新月会医院接受治疗。叙利亚外交部表示，叙利亚政府已将该国拥有的生化武器妥善保存，并派大量士兵看守，并强调不会对平民使用生化武器。 REUTERS/Ali Jarekji
7月6日，尼泊尔加德满都，一个女孩在庆祝活动上表演。 REUTERS/Navesh Chitrakar
7月7日，奥地利佩莎赫，一名模特参加世界人体彩绘艺术节。 REUTERS/Heinz-Peter Bader
7月7日，西班牙西北小村Sabucedo，一名狂欢者在“剃兽节”上试图抓住一匹野马。拥有400年历史的西班牙剃兽节是为了给马剃毛，当地人会将野马摔在地上，进而修剪它们的鬃毛。这些来自西班牙西北部的加西利亚山脉的野马被轰赶more
7月8日，第99届环法自行车赛在瑞士波朗特吕结束第八赛段争夺，瑞典选手凯西雅科夫(Fredrik Kessiakoff)站在颁奖台上。 REUTERS/Bogdan Cristel
7月7日，在西班牙潘普洛纳奔牛节上，狂欢者进入斗牛场。奔牛节每年都吸引众多游客，为期9天的奔牛节又称“圣佛明节”，除奔牛活动外，游客们还可观赏到绚烂烟花和刺激的斗牛表演。 REUTERS/Susana Vera
7月10日，波斯尼亚斯雷布雷尼察附近波多里卡，闪电划过墓地上空。 REUTERS/Dado Ruvic
7月11日，波斯尼亚斯雷布雷尼察附近波多里卡，波斯尼亚穆斯林人参加大规模葬礼。人们当日为520名确认身份的斯雷布雷尼察大屠杀遇难者举行集体埋葬仪式。 REUTERS/Dado Ruvic
7月10日，美国纽约，女星西格妮·韦弗(Sigourney Weaver)坐在窗边。 REUTERS/Shannon Stapleton
7月10日，印度钦奈马利纳海滩，一名摊贩拿着装有洋葱和西红柿的篮子制作传统菜Chilli Bhaji，其小摊上装饰着青辣椒。 REUTERS/Babu
7月9日，墨西哥萨马拉尤卡，围栏上悬挂着鞋子和靴子。 REUTERS/Jose Luis Gonzalez
7月9日，加沙地带Shati难民营，一名教练在伊斯兰抵抗运动组织哈马斯组织的夏令营中将沙子塞进一个孩子嘴巴。每年哈马斯为加沙地带的青少年组织夏令营，给他们提供田径滚戏、侦察、阅读、打猎和宗教等课程。 REUTERS/Sumore
7月10日，浙江嘉兴，学员青少年体校练习体操。 REUTERS/Stringer
7月11日，印度孟买，一名售卖烤玉米的摊贩撑伞挡雨。REUTERS/Danish Siddiqui
7月15日，美国佛蒙特州西多佛尔，选手们参加“强悍泥人”障碍赛。该障碍赛长达9英里，是军队式的障碍赛。 REUTERS/Jessica Rinaldi
7月16日，印控克什米尔斯利那加，一名抗议教师被捕后在警车内高喊口号。数百名学校教师举行抗议，要求工作正规化并发放拖欠的工资。 REUTERS/Fayaz Kabli
7月16日，尼泊尔加德满都，一名印度教信徒在名为“Bol Bom”的朝圣活动期间浸湿自己。虔诚的教徒在“Bol Bom”朝圣活动期间要吟唱着湿婆神的名字赤脚徒步跑大约9英里。据说能完成这一任务的人们都将会幸运的享有健康，more
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24小时时事新闻(7月25日) 24Hours 2012
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
中国富人奢华生活 Luxury China
(Reuters) - 美国着名咨询机构波士顿咨询公司发布其第12份《全球财富报告》，中国于日本之后排名第三，百万富豪家庭数量超过140万户，另外还有648个超级富豪家庭(指私人财产达一亿美元以上)。
24小时时事新闻(7月24日) 24Hours
(Reuters) -聚焦24小时读者最关注的全球热点新闻和突发事件。
寰宇搜奇 Oddly(10) 2012
(Reuters) -世界之大，无奇不有。路透摄影记者为你打开这扇“随意门”。
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Turkey-Netherlands feud escalates
Protests erupt after several European countries stopped Turkish politicians from holding rallies for the Turkish diaspora ahead of a referendum on expanding presidential powers -- as the Dutch prepare to vote in a national election.
Scenes from SXSW
Behind the scenes in Austin at the South by Southwest Festival.
Extreme collectors
Toy cows, Star Wars memorabilia and dolls are just some of the items prized by over-the-top enthusiasts.
Britain's next top dog
Miami the American cocker spaniel takes best in show at Britain's famed Crufts Dog Show.
Inside Mosul museum destroyed by Islamic State
Iraqi forces enter a museum where Islamic State militants filmed themselves destroying priceless statues and sculptures in 2015.
Brexit from the beginning
A visual chronology of the events leading up to Britain triggering Article 50, the legal process for leaving the European Union.
Chile's devastating wildfires
Forest fires are a regular feature of Chile's hot, arid summers, but a nearly decade-long drought combined with historically high temperatures have created tinder-like conditions in the nation's central regions.
Dressed for Purim
The Jewish holiday of Purim, is a celebration of the Jews' salvation from genocide in ancient Persia.
Kids Choice Awards
Highlights from the 2017 Kids Choice Awards.