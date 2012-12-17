年度图片(新闻类) Pictures of the Year 2012
11月21日，巴西首都巴西利亚，“无地农民运动”成员在示威活动中燃烧轮胎和挥舞旗帜。 REUTERS / Ueslei Marcelino
11月20日，尼泊尔加德满都，一名信徒在克哈特普迦节期间对着太阳祈祷，以供奉太阳神。信徒节日期间在日出和日落时分敬神。 REUTERS/ Navesh Chitrakar
11月19日，哈萨克斯坦北部小镇阿尔卡累克附近，俄罗斯“联盟TMA-05M”号飞船成功着陆。REUTERS/Sergei Remezov
11月12日，在中国共产党第十八次全国代表大会记者招待会上，一名外国记者举手向住房城乡建设部部长、党组书记姜伟新提问。姜伟新表示，房地产市场调控政策现在还没想放松。REUTERS/Carlos Barria
10月25日，缅甸Kyuktaw，一名在暴力冲突中受伤的女子在医院接受治疗。缅甸西部再次爆发教派冲突，据当地政府官员称，近期的冲突已造成超过60人死亡。 REUTERS/Soe Zeya Tun
10月27日，缅甸包多，通过一处在暴力冲突中遭烧毁的清真寺窗户，可看到一艘行驶的小船。REUTERS/Soe Zeya Tun
11月6日，缅甸皎漂镇，一只小狗站在被烧死的母狗遗骸旁边。缅甸若开邦伊斯兰教徒和佛教徒之间的冲突蔓延至另外两个地区皎漂和弥篷。 REUTERS/Minzayar
11月6日，美国芝加哥，总统奥巴马成功连任后在选举集会上发布胜利演说。奥巴马承诺将与民主共和两党领袖合作，减少美国联邦赤字，修改税制，改革移民措施，降低美国对进口石油的依赖。 REUTERS/Kevin Lamarque
11月2日，美国纽约，一名男子在飓风桑迪过后清除洗衣店内的淤泥。 REUTERS/Lucas Jackson
10月19日，黎巴嫩贝鲁特，一名男子救助一名在爆炸事故中受伤的女子。黎巴嫩首都贝鲁特市中心当日发生汽车炸弹爆炸，造成至少10人死亡。其中，黎巴嫩情报机构负责人维萨姆·哈桑在爆炸中身亡。REUTERS/Hasan Shaamore
10月9日，孟加首都拉达卡，一个孩子在制革厂废料堆上玩耍。据研究报告称，达卡贫民区内制作的奢华皮制品销售全球，代价是厂内工人甚至孩童暴露在有害化学物质中，在意外中受伤也很经常。 REUTERS/Andrew Biraj
9月22日，德国路德維希堡，德国总理默克尔与法国总统奥朗德参加庆祝德国法国和解50周年的庆祝活动。 REUTERS/Michaela Rehle
8月14日，叙利亚阿勒颇，反对派武装士兵在交火中射击。REUTERS/Goran Tomasevic
7月6日，山东青岛，游客戴着防晒面具在海边游玩。随着高温天气持续，一款尼龙面具式遮阳帽开始热销，成为众多女性的夏季防晒装备。 REUTERS/Aly Song
4月13日，美国俄亥俄州辛辛那堤，参加者在国家纹身协会年度大会上排队等待纹身评审。 REUTERS/Larry Downing
6月20日，在意大利Giglio港口附近触礁倾翻的豪华邮轮歌诗达协和号。该邮轮于1月13日在意大利海岸触礁倾斜，当时船上有4,232名乘客，造成至少有30人死亡。REUTERS/Max Rossi
6月3日，埃及开罗，数万名民众举行示威活动，一名抗议者坐在解放广场的树上。民众抗议开罗刑事法庭对前总统穆巴拉克案件的判决结果。穆巴拉克被判终身监禁。 REUTERS/Suhaib Salem
5月26日，缅甸仰光，一名艾滋病患者躺在救济院内。REUTERS/Damir Sagolj
5月19日，奥地利维也纳，美国模特莉迪亚·赫斯特(Lydia Hearst)出席“生命舞会”艾滋病慈善时尚秀。 REUTERS/Lisi Niesner
5月5日，美国纽约，游客在斐列兹艺术博览会上参观艺术家Jim Lampie的雕塑作品。 REUTERS/Keith Bedford
4月15日，玻利维亚拉巴斯，孩子们准备免费接种麻风疹疫苗。REUTERS/David Mercado
4月11日，缅甸仰光，一名少年在泼水节期间参加一个朋克秀。每年4月中旬是缅甸人民迎接缅历新年的传统节日——泼水节。 REUTERS/Soe Zeya Tun
4月13日，尼泊尔巴德岗，一个孩子站在阳台上俯瞰毕斯节庆典。毕斯节预示着尼泊尔春节的开始，人们把巴伊拉布神像装在庞大战车上，然后行驶到广场进行庆祝盛典。 REUTERS/Navesh Chitrakar
4月11日，朝鲜领导人金正恩在平壤出席第四次劳动党代表会议，并当选劳动党第一书记。REUTERS/KCNA
3月20日，埃及布海拉省瓦迪奈特伦，军警阻止悼念者围堵灵车。这辆救护车上载着埃及科普特基督教大主教谢努达三世(Shenouda III)的棺木，抵达圣比肖伊修道院(Saint Bishoy Monastery)下葬。当日more
3月4日，孟加拉东北部坦盖尔地区，一名17岁雏妓在名为“Kandapara”的妓院内拥抱情人。根据联合国儿童基金会的数据，全球大约有180万未成年人被迫从事性交易工作，在孟加拉等发展中国家，这一情况尤其严重。 REUTEmore
3月13日，乌干达古卢，一个患有听力障碍的孩子在斯达克听力基金会组织的活动中接受治疗。 REUTERS/Xavier Toya
3月19日，印度马图拉附近道吉庙，女人们在“Huranga”活动中用衣服“抽打”男人们。“Huranga”是胡里节后一天的一种庆祝活动，男人用有颜色的水将女人浇湿，而女人们剥下男人的衣服并抽打他们。 REUTERS/Admore
3月1日，叙利亚库塞尔，人们冒雪排队购买面包。 REUTERS/Goran Tomasevic
A participant wears a sticker with the word "Obey!" during an opposition protest on Revolution square in centrmore