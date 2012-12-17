年度图片(新闻类) Pictures of the Year 2012

3月19日，印度马图拉附近道吉庙，女人们在“Huranga”活动中用衣服“抽打”男人们。“Huranga”是胡里节后一天的一种庆祝活动，男人用有颜色的水将女人浇湿，而女人们剥下男人的衣服并抽打他们。 REUTERS/Admore

3月19日，印度马图拉附近道吉庙，女人们在“Huranga”活动中用衣服“抽打”男人们。“Huranga”是胡里节后一天的一种庆祝活动，男人用有颜色的水将女人浇湿，而女人们剥下男人的衣服并抽打他们。 REUTERS/Adnan Abidi

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