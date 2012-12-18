年度图片(新闻类) Pictures of the Year 2012

2月26日，俄罗斯莫斯科，一名抗议者戴着印有普京头像的标签。数以千计的民众参加抗议活动，手拉手组成一条16公里长的“人链”，反对普京精选总统。 REUTERS/Denis Sinyakov

2月26日，俄罗斯莫斯科，一名抗议者戴着印有普京头像的标签。数以千计的民众参加抗议活动，手拉手组成一条16公里长的“人链”，反对普京精选总统。 REUTERS/Denis Sinyakov

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