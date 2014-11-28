路透11月照片精选(下) Pictures of Nov (2)

11月14日，缅甸仰光，美国总统奥巴马与缅甸反对派领导人昂山素季举行会晤，两人在联合新闻发布会结束后离开。在记者会上，奥巴马敦促并请求缅甸修改宪法，以让明年的大选是一个公正、透明和包容的选举。 REUTERS/Kevinmore