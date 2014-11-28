路透11月照片精选(下) Pictures of Nov (2)
11月13日，印度恰蒂斯加尔邦比拉斯布尔，一位妇女因绝育手术的医疗事故而住院接受治疗。印度中部恰蒂斯加尔邦推广免费绝育手术发生严重医疗事故，迄今已造成13人死亡、有60余人住院接受治疗。REUTERS/Anindito more
11月14日，缅甸仰光，美国总统奥巴马与缅甸反对派领导人昂山素季举行会晤，两人在联合新闻发布会结束后离开。在记者会上，奥巴马敦促并请求缅甸修改宪法，以让明年的大选是一个公正、透明和包容的选举。 REUTERS/Kevinmore
11月14日，印度加尔各答，工人们在大型批发市场搬运杂货。印度商工部当日公布的数据显示，由于食品和燃料价格继续下降，衡量印度通胀的主要指标--批发价格指数(WPI)10月同比上涨1.77%，涨幅低于9月的2.38%，创5more
11月16日，二十国集团2014年峰会在澳大利亚布里斯班召开，美国总统奥巴马与欧洲多国领导人会面讨论乌克兰问题。REUTERS/Kevin Lamarque
11月17日，从土叙边境观望叙利亚边境重镇科巴尼，空袭引发爆炸，浓烟升起。 REUTERS/Osman Orsal
11月18日，美国旧金山，“旧金山一天市长”、雌性吉娃娃狗弗丽达与她的主人迪恩·克拉克在市政厅亮相。弗丽达当日被旧金山市督察委员会任命为“旧金山一天市长”，借此来支持城市动物收容所的工作。 REUTERS/Stephemore
11月20日，乌克兰顿涅茨克，工作人员在马航MH17坠机现场装运飞机残骸。7月17日，搭载有298人的马航MH17航班在乌克兰靠近俄罗斯边界坠毁，机上人员全部遇难。目前飞机坠毁原因还在调查中。REUTERS/Antonimore
11月19日，印尼望加锡，一名学生抗议者被警察抛掷的燃烧弹击中。印尼新总统佐科17日晚通过全国电视广播宣布了政府将大幅度调高燃油价格的决定。 REUTERS/Yusuf Ahmad
11月20日，印度昌迪加尔，被捕的传教者兰普尔(Satguru Rampalji Maharaj)进入法院庭审。自称圣人的印度传教者兰普尔被捕是因为与2006年一起谋杀案有关，此外还涉嫌非法买卖土地及与信众发生冲突等。Rmore
11月18日，美国纽约州水牛城，暴风雪来临。连续数日极端天气造成的湖泊效应致使美国纽约西部部分地区降雪厚度超过2米。REUTERS/Lindsay DeDario
11月22日，美国纽约州Cowlesville，一名男子从房顶跳下玩转雪地后空翻。 REUTERS/Mark Blinch
11月23日，加沙地带，亲属们在遭以色列军队枪杀的巴勒斯坦男子葬礼上痛哭。巴勒斯坦卫生部表示，这是自加沙8月在埃及调停下停火、结束50天战事以来首次发生的枪杀死亡事件。 REUTERS/Suhaib Salem
11月16日，希腊雅典，人们将鲜花放置在一个学校雕塑上，纪念学生反抗军政府起义29周年。1973年11月17日，一群学生在雅典工艺学校起义，遭到军政府镇压，20多人死亡。REUTERS/Yorgos Karahalis
11月16日，美国密苏里州圣路易斯，示威者躺在地上模拟犯罪现场，以抗议8月发生的白人警官威尔逊在密苏里州弗格森枪杀黑人青年事件。 REUTERS/Jim Young
11月13日，智利圣地亚哥，小学生在地震演习中躲在教室的桌子下面。智利当日举行大规模应对地震海啸演习，约有100万人参加。 REUTERS/Ivan Alvarado
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占中”运动已持续约两个月，香港警察在旺角采取清场行动，逮捕包括多名学生领袖在内的数十名示威者。
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美国密苏里州一陪审团裁决不起诉枪杀黑人青年的白人警官威尔逊，此后弗格森发生暴力抗议和抢劫事件，当局下令增派国民警卫队人员应对骚乱。
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Yemen's latest deadly cholera outbreak
A cholera outbreak has killed at least 50 people in Yemen where the health and sanitation systems have been degraded by more than two years of civil war.