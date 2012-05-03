老太变身钢管舞娘 Pole Dancing Grandma
作者
CARLOS BARRIA
2012年4月27日，江苏南京，现年60岁的孙凤琴(左)练习钢管舞。孙凤琴自2003年从江苏省药检所退休后，开始上老年大学和学习钢管舞。 REUTERS/Carlos Barria
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孙凤琴称，她在老年大学也学习了拉丁舞、肚皮舞、踢踏舞，但在网上看见钢管舞之后，便决定学习钢管舞。 REUTERS/Carlos Barria
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孙凤琴表示，钢管舞跟其他舞不一样，它特别的性感、妩媚、妖娆，展现女人的味道特别浓。 REUTERS/Carlos Barria
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孙凤琴应该算是中国年纪最大的钢管舞练习者，其舞蹈学校总监表示从未见过这么大年纪来学跳钢管舞的。 REUTERS/Carlos Barria
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孙凤琴展现舞姿。 REUTERS/Carlos Barria
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跟着音乐起步，旋转。 REUTERS/Carlos Barria
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围绕钢管做出妩媚之态。 REUTERS/Carlos Barria
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刻苦练习。 REUTERS/Carlos Barria
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练习基本功。 REUTERS/Carlos Barria
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舞蹈老师指导孙凤琴学舞。 REUTERS/Carlos Barria
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孙凤琴与其他学舞者聊天。 REUTERS/Carlos Barria
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