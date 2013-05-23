政要爱啤酒 Politicians with pints

奥巴马与英国首相卡梅伦就美国队与英格兰队的南非世界杯小组赛打了一个赌。按照赌约，如果美国队赢了，奥巴马就要请卡梅伦喝美国最好的啤酒；反之，卡梅伦则要请奥巴马喝英国最好的啤酒。结果两队打成平手，二人遂在之后的G20峰会期间互请啤酒兑现赌约。(摄于2010年6月26日，加拿大多伦多的G20峰会) REUTERS/Jason Reed