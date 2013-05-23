政要爱啤酒 Politicians with pints
啤酒营养价值高且种类丰富，口感爽口舒适，是世界上政要们喜爱的饮品之一。(2013年5月15日，德国慕尼黑，德国总理默克尔畅饮啤酒。) REUTERS/Michaela Rehle
德国默克尔与其他德国政要大臣在慕尼黑啤酒节上举杯共饮。(摄于2012年9月12日，德国柏林) REUTERS/Fabrizio Bensch
德国农业部长伊尔塞·艾格纳(Ilse Aigner)(右)向农民协会主席索莱特纳(Gerd Sonnleitner)敬酒。(摄于2012年1月20日，德国柏林) REUTERS/Fabrizio Bensch
德国慕尼黑市长乌德(Christian Ude)(右)。(摄于2012年2月22日，德国南部Vilshofen) REUTERS/Michaela Rehle
德国基督教社会联盟(CSU)领导人泽霍夫(Horst Seehofer)在慕尼黑啤酒节开幕式上祝酒。(摄于2011年3月23日) REUTERS/Michaela Rehle
时任德国国防部长古滕贝格(Karl-Theodor zu Guttenberg)(中)准备开怀畅饮。(摄于2010年9月15日，慕尼黑啤酒节)REUTERS/Fabrizio Bensch
美国总统奥巴马最爱喝啤酒，在竞选时多次提到啤酒是自己的至爱，当选总统后更是在白宫特设了一个酿酒作坊。(摄于2012年3月17日，美国华盛顿) REUTERS/Jonathan Ernst
奥巴马与英国首相卡梅伦就美国队与英格兰队的南非世界杯小组赛打了一个赌。按照赌约，如果美国队赢了，奥巴马就要请卡梅伦喝美国最好的啤酒；反之，卡梅伦则要请奥巴马喝英国最好的啤酒。结果两队打成平手，二人遂在之后的G20峰会期间互请啤酒兑现赌约。(摄于2010年6月26日，加拿大多伦多的G20峰会) REUTERS/Jason Reed
奥巴马与副总统拜登(Joe Biden)等喝啤酒闲聊。(摄于2009年7月30日，美国华盛顿) REUTERS/Jim Young
时任美国总统小布什也爱啤酒。(摄于2007年6月7日，德国海利根达姆) REUTERS/Philippe Wojazer
时任美国民主党总统候选人约翰·克里观看橄榄球赛。(摄于2004年9月26日，美国威斯康星州Mount Horeb) REUTERS/Brian Snyder
前宾州国会参议员桑托勒姆(Rick Santorum)品尝啤酒。(摄于2011年12月11日，爱荷华州Amana) REUTERS/Jeff Haynes
俄罗斯总统普京饮啤酒。(摄于2012年5月1日，俄罗斯莫斯科) REUTERS/Alexsey Druginyn/RIA Novosti/Pool
普京和梅德韦杰夫在一家酒吧喝啤酒看球赛。(摄于2009年8月12日，俄罗斯索契) REUTERS/RIA Novosti/Kremlin/Dmitry Astakhov
加拿大总理哈珀(Stephen Harper)参与乐队演奏时小饮。(摄于2011年4月22日，加拿大渥太华) REUTERS/Chris Wattie
英国独立党领导人奈杰尔·法拉奇(Nigel Farage)。(摄于2013年5月3日，英国伦敦) REUTERS/Olivia Harris
拉脱维亚时任总统萨特勒斯(Valdis Zatlers)。(摄于2011年6月22日，拉脱维亚里加) REUTERS/Ints Kalnins