各国监狱内景实照 Prisons
2011年2月8日，泰国曼谷，班光(Bang Kwang)中央监狱女囚犯在即将被释放前唱国歌。 REUTERS/Damir Sagolj
2011年6月3日，美国加州奇诺，加州男子监狱的囚犯锻炼身体。加州监狱是全美密度最高、财力最为不足的监狱系统之一。 REUTERS/Lucy Nicholson
一名囚犯躺在床上看书。 REUTERS/Lucy Nicholson
2010年3月17日，美国加州瓦卡维尔，一名囚犯呆在加州强制医疗机构的囚室内。 REUTERS/Robert Galbraith
2010年7月30日，美国凤凰城，马里科帕郡帐篷城监狱的囚犯打电话。为了解决当地监狱系统的过度拥挤问题，马里科帕郡的治安官Joe Arpaio1993年建立了这个“帐篷城监狱”，里面关押着约2,000名囚犯中，其中包含2more
2011年5月20日，印控克什米尔查谟，Kotbhalwal监狱囚犯们吹奏风笛。该监狱将20名囚犯组成一个乐队，用来在婚礼或其他社会典礼上表演，旨在加强囚犯们与外界社会的联系，改变他们的精神风貌。 REUTERS/Mukmore
2012年2月22日，印尼登帕萨，科洛布坎(Kerobokan)监狱囚犯发生暴动，纵火和投掷石块并接管监狱。随后百名全副武装军警展开进攻，最后冲入监狱夺回控制权。此监狱关押约1,000名囚犯，包括因走私毒品遭定罪的12名more
2010年12月8日，智利圣地亚哥，一名圣米格尔(San Miguel)监狱囚犯在火灾发生后挥舞国旗。这座监狱发生大火，造成至少80名囚犯死亡，是智利监狱历史以来最严重的火灾事故。 REUTERS/Ivan Alvaramore
2009年10月29日，巴西里约热内卢附近的诺瓦艾夸古，警察局监狱的囚犯参加由福音派牧师Marcos Pereira和他的传教士们主持的教会仪式。为了改善监狱条件、缓解人满为患问题，一些拉美国家开始实行扩建监狱、释放轻微more
2011年8月9日，巴西巴西利亚，一名囚犯参加巴西利亚女子监狱的选美比赛，一名警官持枪在现场站岗。 REUTERS/Ueslei Marcelino
2010年11月18日，罗马尼亚布加勒斯特，Rahova Penitentiary囚犯们参加掰腕子比赛。 REUTERS/Bogdan Cristel
2012年3月26日，萨尔瓦多监狱Ciudad Barrios，“救世鳟鱼”帮的一名成员。“救世鳟鱼”帮是犯罪区域横跨中美北美的暴力集团，最初成立于洛杉矶，后来被驱逐至萨尔瓦多，到目前为止在整个中美洲地区、美国和加拿大等more
2012年1月24日，斯里兰卡科伦坡，韦利卡达(Welikada)监狱囚犯在抗议活动中躲避防暴警察发射的催泪瓦斯。维利卡达监狱是斯里兰卡最大的监狱，关押着5000名囚犯，其中包括200名死囚。这些死囚是1976年斯里兰卡more
2011年6月16日，云南昆明戒毒康复中心，戒毒者们观看纪念“国际禁毒日”的表演。 REUTERS/Wong Campion
2011年2月28日，利比亚班加西，利比亚前领导人卡扎菲军队监狱的一个刑房。 REUTERS/Suhaib Salem
2011年8月30日，利比亚米苏拉塔，一名效忠于前领导人卡扎菲的士兵在监狱内阅读古兰经。 REUTERS/Goran Tomasevic
2012年3月22日，俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克，一名囚犯搬运着粗麻袋行走在监狱内。 REUTERS/Ilya Naymushin
2007年10月末，阿根廷布宜诺斯艾利斯Los Hornos，女子监狱“Unidad 33”的一名囚犯带着孩子洗澡。这所监狱有273名女犯人和63个孩子，部分女犯还怀有身孕，女犯的孩子4岁前可以和妈妈一起在监狱里生活。这more
2009年6月27日，菲律宾宿雾，约1500名宿雾省监狱囚犯们表演舞蹈，向已故流行天王迈克尔·杰克逊致敬。 REUTERS/Erik de Castro
2010年7月12日，菲律宾大马尼拉，Mandaluyong市监狱的囚犯和警察参加“大笑瑜伽”活动。 REUTERS/Erik de Castro
2010年3月30日，阿富汗喀布尔，一个孩子站在排球网附近观看女子监狱囚犯参加媒体活动。 Reuters/Tim Wimborne
2011年3月14日，伊拉克提克里特，警察检查发生骚乱的萨拉赫丁省监狱。这所监狱13日发生骚乱，有两名在押人员死亡，14人受伤。 REUTERS/Sabah al-Bazee
2011年11月15日，墨西哥首都墨西哥城，囚犯们在青少年拘留中心内进行瑜伽锻炼。 REUTERS/Carlos Jasso
2012年1月30日，尼日利亚拉各斯，一名警察在拉各斯高级法院入口处站岗。前军事独裁者萨尼·阿巴查(Sani Abacha)的前首席安全官(警卫队长)哈姆扎·穆斯塔法(Hamza Al-Mustapha)在此接受审判。 more
2004年3月17日，伊拉克巴格达，一名阿布哈里卜(Abu Ghraib)监狱囚犯将手伸出囚室外面。这所监狱以美国士兵虐囚的照片而闻名。 REUTERS/Damir Sagolj Pictures of the Yearmore