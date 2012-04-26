各国监狱内景实照 Prisons

2007年10月末，阿根廷布宜诺斯艾利斯Los Hornos，女子监狱“Unidad 33”的一名女囚带着孩子洗澡。这所监狱有273名女犯人和63个孩子，部分女犯还怀有身孕，女犯的孩子4岁前可以和妈妈一起在监狱里生活。这more

2007年10月末，阿根廷布宜诺斯艾利斯Los Hornos，女子监狱“Unidad 33”的一名女囚带着孩子洗澡。这所监狱有273名女犯人和63个孩子，部分女犯还怀有身孕，女犯的孩子4岁前可以和妈妈一起在监狱里生活。这里多数犯人因被指控抢劫、毒品交易、谋杀而面临审判。 REUTERS/Carolina Camps

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