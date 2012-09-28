韩国歌手Psy骑马舞轰动全球 Psy's Gangnam style

韩国首都首尔的江南区，是当地人眼中的富人聚集区，许多有钱人和社会名流在此居住，所以《江南style》其实反映的就是当今韩国上流社会的风格。(9月14日，美国纽约，Psy在NBC的《今日秀》中献唱。) REUTERS/Brendan McDermid