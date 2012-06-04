英女王登基60周年 Queen Elizabeth

4月19日，英国伦敦，白金汉宫上演一张炫美灯光秀，20余万幅儿童的自画像通过光影技术被投射到白金汉宫外壁上，形成巨幅伊丽莎白女王的肖像画。这一作品来自于亲王儿童与艺术基金会，这个基金会能够使残疾儿童有途径接触到专业的艺术more