英女王登基60周年 Queen Elizabeth
2012年是英国女王伊丽莎白二世登基60周年。从6月2日起，英国全国进入为期4天的假期，举行各类活动庆祝这一重要的事件。 REUTERS/Eddie Mulholland/POOL
女王伊丽莎白二世于1952年接替去世的父亲乔治六世成为英国女王。(1941年，伊丽莎白二世与父亲、时任国王乔治六世、母亲伊丽莎白王后合影。) REUTERS/www.britishcouncil.org/film/Hanmore
1941年，伊丽莎白女王在温莎城堡内乘坐马车。 REUTERS/www.britishcouncil.org/film
1977年为女王登基25周年，泰晤士河畔展示一幅女王家庭的巨幅油画。 REUTERS/Suzanne Plunkett
6月3日，英国泰晤士河举行1000艘船巡游活动，庆祝女王登基60周年。1000艘船搭载近2万人完成长约7英里(约11公里)的巡游。 REUTERS/Toby Melville
女王伊丽莎白二世在家人陪同下，乘坐用1万束皇家园圃花卉装饰的游船参加了巡游，船队经过之处船只鸣笛，两岸教堂敲响钟声。 REUTERS/John Stillwell/Pool
6月1日，英国爱普森举行赛马会庆祝伊丽莎白女王登基60周年庆典活动。 REUTERS/Chris Helgren
5月30日，一个小孩在庆典活动中带着英国国旗圆顶帽。 REUTERS/Luke MacGregor
5月30日，伊丽莎白街上挂满英国国旗。 REUTERS/Suzanne Plunkett
5月19日，英国温莎城堡举行女王登基六十周年庆典阅兵。2,500名海陆空军官兵组成的方队接受检阅。 REUTERS/Olivia Harris
5月3日，伊丽莎白女王在温莎城堡检阅英国皇家卫队第1营第7连冷溪卫队。冷溪卫队专门守卫温莎城堡与白金汉宫。 REUTERS/Andrew Winning
5月28日，英国伦敦，英国著名珠宝商爱丝普蕾将全新打造的女王皇冠与艺术家Chris Levine创作的伊丽莎白二世女王画像相结合，共同向女王登基60周年庆典献礼。全新打造的女王皇冠上镶嵌了1,000枚白色明亮切割钻石，皇more
4月19日，英国伦敦，白金汉宫上演一张炫美灯光秀，20余万幅儿童的自画像通过光影技术被投射到白金汉宫外壁上，形成巨幅伊丽莎白女王的肖像画。这一作品来自于亲王儿童与艺术基金会，这个基金会能够使残疾儿童有途径接触到专业的艺术more
5月15日，庆祝英国女王伊丽莎白二世登基60周年，白金汉宫女王画廊计划举行王室珠宝展览，皇家收藏馆馆长Caroline de Guitaut向媒体展示女王的钻石王冠。 REUTERS/Stefan Wermuth
2月24日，斯托克城，陶瓷制造商埃玛布里奇沃特推出女王登基纪念的陶瓷茶壶和茶杯。 REUTERS/Phil Noble
3月28日，伦敦，皇家骑兵卫队的鼓手抵达海德公园军营。皇家骑兵卫队在女王登基60周年庆典中起重要作用。 REUTERS/Suzanne Plunkett
4月29日，伦敦，伊丽莎白女王与大婚的威廉王子及凯特王妃合影。 REUTERS/Hugo Burnand/Clarence House/Handout
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