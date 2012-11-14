红色中国 Red China
2005年11月14日，上海，一名工人在龙吴港为起重机喷色。 REUTERS/ Nir Elias
2009年9月23日，香港，一家购物商场展出毛泽东蜡像，以庆祝建国六十周年。REUTERS/Tyrone Siu
2011年6月28日，重庆，演员身穿红军装在红旗后面准备唱红歌，以庆祝中国共产党建党90周年。 REUTERS/Jason Lee
2012年10月18日，上海，一名员工在雀巢集团研发中心研究产品。REUTERS/Carlos Barria
2004年9月21日，平遥古城墙上的红色旗帜迎风飘扬。 REUTERS/China Photos Pictures of the Month September 2004
2005年10月23日，北京，一个树枝上挂着树叶的美景。 REUTERS/Jason Lee
2012年2月5日，江苏南京夫子庙灯会上悬挂的红灯笼。REUTERS/Sean Yong
2010年12月6日，香港，一名服务员在“五粮液”专卖旗舰店拿着一瓶五粮液酒。 REUTERS/Bobby Yip
2012年11月13日，北京，树木影子映射在故宫墙上。 REUTERS/David Gray
2012年11月8日，中国共产党第十八次全国人民代表大会在北京人民大会堂开幕，一名少数民族代表佩戴着出席证。 REUTERS/Carlos Barria
2012年9月20日，中国井冈山干部学院，演员表演红军长征剧目。 REUTERS/Carlos Barria
2005年3月3日，中国人民政治协商会议第十届全国委员会第三次会议在北京人民大会堂开幕，一名服务员准备茶水。 REUTERS/Claro Cortes IV CC/JJ
2006年2月9日，甘肃夏河，僧侣在拉不楞寺祈祷。 REUTERS/Reinhard Krause
2008年1月28日，北京，一名女子在挂着红灯笼的地坛公园观光。 REUTERS/Reinhard Krause
2007年1月28日，吉林长春，演员在亚洲冬季运动会开幕式上表演。 REUTERS/Nir Elias
2007年3月5日，第十届全国人民代表大会第五次会议在北京人民大会堂开幕，礼仪小姐互相挽着胳膊。 REUTERS/Nir Elias
2004年12月20日，北京，一名抗议者在日本大使馆前面的反日示威集会中挥舞中国国旗。REUTERS/Reinhard Krause
2006年11月5日，湖北武汉，一名演员在第八届中国艺术节上表演。REUTERS/China Daily
2010年11月29日，云南昆明，一名变装皇后在住所休息。REUTERS/Stringer
2011年12月13日，河南洛阳，一名记者采集污染河水的样本。REUTERS/China Daily
11月5日，浙江杭州，武警浙江总队直属支队制作巨幅党旗，并组织官兵在巨幅党旗下开展保卫十八大安保宣誓活动。 REUTERS/China Daily