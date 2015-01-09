由机器人组成的“巴西”“德国”足球队即将在“机器人世界杯足球锦标赛”上打响战役。这些无遥控器的自主机器人在遵守比赛规则的情况下展开角逐，一名真人裁判和机器人裁判则将全程监控比赛的过程。(摄于2014年6月18日，德国波恩more