智能机器人大比拼
IEEE机器人及自动化分会类人机器人国际大会现场的智能机器人。(摄于2014年11月18日，西班牙马德里) REUTERS/Andrea Comas
IEEE机器人及自动化分会类人机器人国际大会现场，类人机器人iCub与一个女孩互动。iCub由意大利理工学院研制，装有53个马达，用于移动头部、胳膊、双手、腕部和大腿。还装有视觉和听觉系统，具有本体感觉能力，同时还可以借more
日本村田制作所展示10个配有尖端传感技术的新型啦啦队机器人。造型可爱的机器人高约36厘米，可全方位行走，配有陀螺仪传感器、红外线传感器和无线电通讯系统，分别用于保持平衡、控制相互间距离和控制动作。 (摄于2014年10月more
在第62届西班牙圣塞巴斯蒂安国际电影节上，西班牙男星安东尼奥·班德拉斯与《机器纪元》中的女机器人拥抱。(摄于2014年9月21日，西班牙圣塞巴斯蒂安) REUTERS/Vincent West
本田公司研发的最新版本Asimo类人机器人展示爬楼梯技能。(摄于2014年7月16日，比利时布鲁塞尔) REUTERS/Francois Lenoir
由机器人组成的“巴西”“德国”足球队即将在“机器人世界杯足球锦标赛”上打响战役。这些无遥控器的自主机器人在遵守比赛规则的情况下展开角逐，一名真人裁判和机器人裁判则将全程监控比赛的过程。(摄于2014年6月18日，德国波恩more
机器人“乐手”在科学展上表演。(2014年5月17日，俄罗斯莫斯科) REUTERS/Sergei Karpukhin
哈尔滨昊海机器人主题餐厅拥有18个机器人“员工”，有煮水饺机器人、煮面机器人、炒菜机器人、地面送餐机器人、空中传菜机器人、迎宾机器人等。(2013年1月12日，黑龙江哈尔滨) REUTERS/Sheng Li
在国际机器人挑战赛现场，一名工作人员用力推脱离预定路线的四足机器人“步兵班组支援系统”(LS3)。LS3是半自动机器人，在设计上可携带重物翻山越岭，同时还能像训练有素的军犬一样与士兵进行互动。(摄于2013年12月20日more
瑞士苏黎世大学人工智能实验室的工程师研制拥有人造肌肉的人形辅助机器人“ROBOY”，是一个机器人小孩，希望能在平日的生活中为人们提供帮助。ROBOY一个有意思的方面就是他的肌腱驱动系统。(摄于2013年2月27日，瑞士苏more
生化电子人“The Incredible Bionic Man”是世界上首个利用人造器官、肢体和其它身体组织，成功组装出的会呼吸、说话和走路的逼真生化电子人。(摄于2013年10月17日，美国华盛顿) REUTERS/Jmore
日本研发的首个能够进行人机交流的机器人宇航员Kirobo，与丰田产品规划小组经理交流。身高34厘米的Kirob在今年8月4日搭载Kounotori 4飞船从种子岛发射到国际空间站，成为登陆太空的机器人宇航员。(摄于201more
日本世嘉玩具公司的互动型机器玩具“Wappy Dog”。人们可以通过iPhone手机对其控制，及和它一起游戏。(摄于2012年6月14日，日本东京国际玩具展)REUTERS/Yuriko Nakao
日本世嘉公司研发出名为“Yume Hiyoko”(梦幻小鸡)(右)的机器鸡崽。每当你用手触摸它们，机器小鸡都会挥动翅膀而且发出叫声。(摄于2007年4月6日，日本东京)REUTERS/Yuriko Nakao
机器人“Repliee Q2”(左)由日本大阪大学研制，通过身上装备的42个制动器产生模拟人类的动作。Repliee Q2的长相接近真人，若她站在1米以外，能瞒骗过人们的眼睛达10秒之久。(摄于2006年10月31日，核more
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美国多地遭寒流袭击
美国中西部及远至田纳西州地区遭遇寒流袭击，许多城市的学校关闭。气象部门周三发布了有关落基山脉以东大部分地区的风寒警告。
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世界之大，无奇不有。路透摄影记者为你打开这扇“随意门”。
枪手血洗巴黎一杂志社
法国讽刺刊物《查理周刊》巴黎办公室周三遭恐怖袭击，包括两名警员在内的12人丧生，这是法国40年来死亡人数最多的一次恐怖袭击。三名嫌犯中有一人已自首。
CES科技“潮品”荟萃
一年一度的CES消费电子展如约而至，除各种消费电子“潮品”外，汽车展品亦吸引眼球。
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Deadly wildfire in Portugal
Portugal's deadliest forest fire on record has killed at least 64 people, many of whom died in their cars as they tried to flee the blaze.
Detained in North Korea
Some of the foreigners who have been detained, and in some cases released, in North Korea.
Van rams London mosque worshippers
A van plowed into worshippers leaving a London mosque, injuring 10 people in what witnesses said was a deliberate attack on Muslims.
Moscow demolishes Soviet-era apartments
The Moscow government plans to resettle millions of citizens, moving them from their Soviet-era apartment blocks mass-produced under Nikita Krushchev in the 1950s and into modern flats.
High tech flight at the Paris Airshow
The latest innovations in the world of flight at the 52rd Paris Airshow.
Hats and horses
Royals, races and headwear at the Royal Ascot.
Inside the battle for besieged Philippine city
Philippine aircraft and troops launch a renewed push against Islamist militants in a southern city to clear the area by the weekend Eid festival.
Deadly day in Caracas
A teenager died of a gunshot wound in the latest clashes between Venezuelan opposition activists and security forces, bringing the death toll since April to at least 73.
Ramadan in a time of war
Muslims observe the holy month of Ramadan amid conflict and displacement.