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日本性感机器人餐厅 Robot Restaurant in Japan
日本东京新宿歌舞伎町有一家“机器人”主题餐厅，为吸引成年消费者，打造了几名“性感女郎机器人”。(摄于2012年8月16日)REUTERS/Yuriko Nakao
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该餐厅最大看点为，火辣的比基尼女店员操控着4个3.6米高的“高达脚”女机器人在舞台上尽情跳舞。 REUTERS/Yuriko Nakao
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机器人的下半身模仿日本动漫红人高达，上半身则凹凸有致，穿着紧身的未来时空战士制服。 REUTERS/Yuriko Nakao
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该餐厅老板称，他花费了100亿日元(约合人民币8亿元)、耗时3年来制造这些拥有女性特征的机器人。 REUTERS/Yuriko Nakao
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新宿歌舞町餐厅提供歌舞助兴表演的历史由来已久，而作为全球机器人科技的领跑者，日本又为机器人打造出一张颇为亲切的脸孔。 REUTERS/Yuriko Nakao
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舞蹈演员献上热舞。 REUTERS/Yuriko Nakao
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一名顾客体验性感女机器人。 REUTERS/Yuriko Nakao
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一名男性顾客坐在女机器人上。REUTERS/Yuriko Nakao
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演员身穿比基尼在坦克模型上热舞。REUTERS/Yuriko Nakao
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火辣表演。 REUTERS/Yuriko Nakao
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