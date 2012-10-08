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奥巴马与罗姆尼举行首场电视辩论 Romney vs. Obama

2012年 10月 8日 星期一

美国2012总统大选首场全国电视辩论会在科罗拉多州丹佛市举行，美国总统奥巴马与对手共和党人罗姆尼展开激烈辩论。 REUTERS/Michael Reynolds

2012年 10月 8日 星期一
美国2012总统大选首场全国电视辩论会在科罗拉多州丹佛市举行，美国总统奥巴马与对手共和党人罗姆尼展开激烈辩论。 REUTERS/Michael Reynolds
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2012年 10月 8日 星期一

尼尔森(Nielsen)的数据显示，这场辩论有6,720万观众收看，人数较2008年奥巴马和麦凯恩的第一轮辩论增加了28%。 REUTERS/Jason Reed

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尼尔森(Nielsen)的数据显示，这场辩论有6,720万观众收看，人数较2008年奥巴马和麦凯恩的第一轮辩论增加了28%。 REUTERS/Jason Reed
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2012年 10月 8日 星期一

奥巴马在总统选举辩论中表现不佳，后来回击称罗姆尼在90分钟的辩论中并不诚实。 REUTERS/Michael Reynolds/Pool

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奥巴马在总统选举辩论中表现不佳，后来回击称罗姆尼在90分钟的辩论中并不诚实。 REUTERS/Michael Reynolds/Pool
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2012年 10月 8日 星期一

外界常指责罗姆尼呆板，但在这场辩论中的积极表现让他的竞选团队从此前数周的挫折中为之一振。 REUTERS/Jim Bourg

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外界常指责罗姆尼呆板，但在这场辩论中的积极表现让他的竞选团队从此前数周的挫折中为之一振。 REUTERS/Jim Bourg
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2012年 10月 8日 星期一

11月6日的大选前还有两次辩论，资深顾问David Axelrod称，奥巴马竞选团队将调整策略。 REUTERS/Jim Bourg

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11月6日的大选前还有两次辩论，资深顾问David Axelrod称，奥巴马竞选团队将调整策略。 REUTERS/Jim Bourg
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2012年 10月 8日 星期一

总统辩论时间为90分钟，主持人是PBS新闻节目主持人吉姆·莱勒(Jim Lehrer)。 REUTERS/Jim Bourg

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总统辩论时间为90分钟，主持人是PBS新闻节目主持人吉姆·莱勒(Jim Lehrer)。 REUTERS/Jim Bourg
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2012年 10月 8日 星期一

罗姆尼在辩论中讲话。 REUTERS/Jim Bourg

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罗姆尼在辩论中讲话。 REUTERS/Jim Bourg
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奥巴马与罗姆尼握手。 REUTERS/Jason Reed

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奥巴马与罗姆尼握手。 REUTERS/Jason Reed
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奥巴马在辩论中的站姿。REUTERS/Michael Reynolds

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奥巴马在辩论中的站姿。REUTERS/Michael Reynolds
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奥巴马与罗姆尼的妻子安握手。 REUTERS/Brian Snyder

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奥巴马与罗姆尼的妻子安握手。 REUTERS/Brian Snyder
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2012年 10月 8日 星期一

在辩论结束后，奥巴马、罗姆尼分别与鸽子的夫人相拥。 REUTERS/Jim Bourg

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在辩论结束后，奥巴马、罗姆尼分别与鸽子的夫人相拥。 REUTERS/Jim Bourg
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2012年 10月 8日 星期一

奥巴马在辩论结束后与妻子米歇尔拥抱。REUTERS/Michael Reynolds/Pool

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奥巴马在辩论结束后与妻子米歇尔拥抱。REUTERS/Michael Reynolds/Pool
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2012年 10月 8日 星期一

罗姆尼抱着自己的孙女。 REUTERS/Brian Snyder

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罗姆尼抱着自己的孙女。 REUTERS/Brian Snyder
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2012年 10月 8日 星期一

人们在户外通过大屏幕观看总统选举辩论。REUTERS/Mark Leffingwell

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人们在户外通过大屏幕观看总统选举辩论。REUTERS/Mark Leffingwell
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2012年 10月 8日 星期一

一名观众观看总统选举辩论。 REUTERS/Jason Reed

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