皇室宝贝 Royal babies

比利时菲利普王子和妻子玛蒂尔德王妃的四个孩子，分别是2001年10月出生的长女伊丽莎白公主(左二)、2003年8月及2005年10月出生的小王子加布里尔(Gabrie)(左)及伊文尼奥(Emmanuel)(右)，及2008年4月出生的小公主艾丽诺(Eleonore)。(摄于2008年4月17日) REUTERS/Pool