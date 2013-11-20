各国王妃婚纱秀 Royal Wedding Dresses
2011年4月29日，英国威廉王子迎娶凯特·米德尔顿，举行举世瞩目的“世纪婚礼”。 REUTERS/Hugo Burnand/Clarence House/Handout
凯特王妃的婚纱出自Alexander McQueen设计总监Sarah Burton之手，这袭象牙色缎质婚纱拥有2.7米长的拖尾，简约大方,衬托出凯特娴静典雅的气质。 REUTERS/Kirsty Wiggleswortmore
1981年7月29日，查尔斯王储在伦敦圣保罗大教堂迎娶戴安娜王妃。戴安娜的婚纱由设计师大卫·伊曼纽尔和伊丽莎白·伊曼纽尔夫妇设计，为乳白色塔夫绸拖地长裙婚纱，上缀1万多颗珍珠和亮片，拖尾长达25英尺，整体造型复古端庄。 more
2002年2月2日，荷兰王储威廉·亚历山大与马克西玛在阿姆斯特丹的新教堂结婚。 REUTERS/Marco Hofste/Pool
马克西玛的象牙色长袖宝石领婚纱由华伦天奴设计，5米长的拖尾边缘是手绣蕾丝，其最经典的设计在领口处，瓶颈式的领口非常具有独特性。 REUTERS/File
2004年5月22日，西班牙王子菲利普与未婚妻莱地齐亚·奥迪兹(Letizia Ortiz)在马德里阿尔穆德纳大教堂完婚。奥迪兹的婚纱由国际女装大师曼努埃尔·佩尔特加斯设计，大V字领的白色长裙上没有一粒钮扣，裙摆上打着许more
2005年4月9日，英国王储查尔斯与卡米拉在温莎城堡的圣乔治礼拜堂举行婚礼。 REUTERS/Odd Andersen/AFP/WPA
卡米拉的婚纱礼服由Robison Valentine设计，为一件手工缝制的米色套装。 REUTERS/Toby Melville
2008年5月17日，英国安妮公主的儿子、伊丽莎白女王的外孙彼得·菲利普与加拿大籍新娘奥藤·凯莉(Autumn Kelly)在英国温莎的圣乔治礼拜堂结婚，奥藤·凯莉在父亲的引领下入场。 REUTERS/Sang Tan/more
奥藤·凯莉的婚纱为象牙色伯爵夫人缎面婚纱，由Sassi Holford设计，肩部设计独特，估价在2,000英镑。 REUTERS/Ian McIlgorm/Pool
2008年5月24日，丹麦王子约阿希姆和王妃玛丽在蒙吉通德教堂举行婚礼。 REUTERS/Bob Strong
玛丽的婚纱由瑞士日时装公司Arasa Morelli高级定制，设计灵感源于19世纪加入花朵图案的缎纹刺绣，布满象牙色丝线图案，裙身上全是手工刺绣的蕾丝，坠地裙摆长达3米，充满优雅的古典美感。 REUTERS/Jeppe more
2010年8月25日，希腊王子尼古拉奥斯与塔蒂阿娜·布拉特妮克(Tatiana Blatnik)在斯派赛斯岛完婚。新娘布拉特妮克是著名时装品牌黛安·冯芙丝汀宝的活动策划人。 REUTERS/Yiorgos Karahalmore
布拉特妮克的婚纱由委内瑞拉设计师Angel Sanchez设计，是传统蕾斯婚纱，搭配希腊式冠冕。 REUTERS/Yiorgos Karahalis
尼古拉奥斯与塔蒂阿娜·布拉特妮克婚礼结束后离开教堂。 REUTERS/John Kolesidis
2010年11月20日，荷兰王子卡洛斯(Carlos of Bourbon-Parme)与未婚妻威泽尔(Annemarie Gualtherie van Weezel)在布鲁塞尔举行婚礼。 REUTERS/Sebastimore
威泽尔选用的白色拖尾婚纱尽显王室气派。 REUTERS/Sebastien Pirlet
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