奥运赛场上的王室面孔 Royalty at the Games
在伦敦奥运会中，观看比赛的各国王室成员引起观众和媒体的关注，成为赛场上一道亮丽风景线。(7月30日，北格林尼治体育馆，英国威廉王子与哈里王子观看男团体操决赛。) REUTERS/Mike Blake
2012年7月31日，格林威治公园，英国王室威廉王子、凯特王妃、哈里王子、欧吉妮公主(Eugenie)、碧翠丝公主(Beatrice)观看马术比赛时鼓掌。 REUTERS/Luke Macgregor
7月31日，格林威治公园，威廉王子与彼得·菲利普斯王子(Peter Phillips)观看比赛时开玩笑。彼得·菲利普斯为英国女王伊丽莎白的外孙。REUTERS/Luke Macgregor
7月31日，格林威治公园，英国王储查尔斯的妻子卡米拉(左)、安妮公主及丈夫蒂莫斯•劳伦斯观看马术比赛。REUTERS/Mike Hutchings
7月30日，水上运动中心，欧吉妮公主(左)与碧翠丝公主观看游泳比赛。 REUTERS/Toby Melville
7月31日，格林威治公园，瑞典丹尔尼王子(上左)观看马术比赛时与卡尔·菲利普王子聊天，其周围坐着英国王室成员。REUTERS/Luke Macgregor
7月30日，滨河竞技场，荷兰王子威廉·亚历山大(Willem-Alexander)(右)庆祝荷兰队在男子曲棍球B组比赛中3-2击败印度。REUTERS/Kai Pfaffenbach
7月30日，格林威治公园，(由左至右)王储查尔斯的妻子卡米拉、凯特王妃、威廉王子、奥组委主席塞巴斯蒂安·科(Sebastian Coe)、哈里王子、欧吉妮公主与碧翠丝公主，观看扎拉·菲利普斯公主的马术比赛。 REUTERS/Olivia Harris
7月29日，格林威治公园，菲利普亲王与安妮公主观看马术比赛。 REUTERS/Mike Hutchings
7月30日，挪威王子哈康(Haakon)(中)行走在皇家炮兵军营内。 REUTERS/Cathal McNaughton
7月30日，格林威治公园，奥组委主席塞巴斯蒂安·科、王储查尔斯的妻子卡米拉共同观看马术比赛。REUTERS/Olivia Harris
7月28日，英国女王伊丽莎白与丈夫菲利普亲王访问奥运塔“安赛乐米塔尔轨道”。 REUTERS/Neil Hall
7月30日，格林威治公园，王储查尔斯的妻子卡米拉、凯特王妃与威廉王子观看比赛期间聊天。REUTERS/Olivia Harris
7月31日，格林威治公园，威廉王子、欧吉妮公主(左)观看马术比赛。REUTERS/Luke Macgregor
7月28日，敦奥运会林荫路，英王储查尔斯与妻子卡米拉站在参加男子公路自行车赛的西班牙队选手附近。 REUTERS/Phil Noble
7月28日，水上运动中心，英国女王伊丽莎白观看游泳比赛。 REUTERS/Martin Rickett/Pool
7月29日，格林威治公园，英国扎拉·菲利普斯公主参与奥运会马术项目的比赛，并和队友一同摘得奖牌。 REUTERS/Olivia Harris
7月27日，英国女王伊丽莎白与丈夫菲利普亲王出席伦敦奥运会开幕式。REUTERS/Kai Pfaffenbach
7月27日，凯特王妃、英国首相卡梅伦观看奥运会开幕式。 REUTERS/Pool