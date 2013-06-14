默多克已提请与邓文迪离婚 Rupert and Wendi split
新闻集团首席执行官默多克已提请与妻子邓文迪离婚，新闻集团证实了该消息。(摄于2013年2月24日，奥斯卡颁奖典礼)REUTERS/Lucy Nicholson
默多克提起离婚申请的原因目前尚不清楚，但默多克的一名发言人称，两人的婚姻彻底破裂已有六个多月。(摄于2012年12月18日，澳大利墨尔本) REUTERS/Alex Coppel/Pool
一名熟知内情的人士称，默多克和邓文迪签有婚前协议，但目前不清楚谁将搬出两人在纽约上东区的公寓。(摄于2012年7月12日，美国太阳谷) REUTERS/Jim Urquhart
现年44岁的邓文迪是默多克的第三任妻子，毕业于耶鲁大学商学院，曾是新闻集团的雇员，1999年6月25日与默多克结婚。(摄于2011年5月24日，法国巴黎) REUTERS/Lionel Bonaventure/Pool
默多克和邓文迪育有两个年幼的女儿--格蕾丝(Grace)和克洛伊(Chloe)。此外，默多克还有四个成年孩子，分别是普鲁登斯、詹姆斯、拉克伦和伊丽莎白。(摄于2012年1月15日，美国比佛利山庄) REUTERS/Danmore
几年前，曾有新闻报道称，邓文迪在为两个女儿与默多克的其他几名子女争夺家族信托基金的表决权。该家族信托基金持有默多克在新闻集团的股票，价值数十亿美元。截至目前，邓文迪的两个女儿并不持有信托基金中带有表决权的股份。(摄于20more
2011年新闻集团旗下公司陷入“窃听门”事件，在英国议会举行的相关听证会上，有人试图攻击默多克，坐在旁边的邓文迪迅速起身保护默多克，让人印象深刻。(摄于2011年7月19日，英国伦敦) REUTERS/Parbul TVmore
当时，一名男子突然把一个盛有剃须膏的盘子扔向正在接受质询的默多克后，邓文(左二)从丈夫身后的座位上迅速起身，掌掴袭击者。 REUTERS/Parbul TV via Reuters Tv
在听证会结束后，默多克在车中握着邓文迪的手。REUTERS/Suzanne Plunkett
2011年7月20日，美国纽约，邓文迪与默多克抵达住所。 REUTERS/Lucas Jackson
2010年3月7日，默多克与邓文迪出席奥斯卡颁奖礼。 REUTERS/Lucas Jackson
2009年9月8日，美国网球公开赛在纽约举行，邓文迪与默多克观看小威廉姆斯与意大利选手佩内塔(Flavia Pennetta)的比赛。REUTERS/Jeff Zelevansky
2008年7月9日，美国太阳谷，默多克与邓文迪出席Allen & Co会议。 REUTERS/Rick Wilking
1999年11月2日，默多克与邓文迪在澳大利亚弗莱明顿赛马场观看赛马。 REUTERS/Will Burgess
1999年6月25日，纽约哈德逊河，默多克在自己的私人游艇上与邓文迪举行婚礼。 REUTERS/Str Old
下一个
本周中国区精选(6月7日-14日) China Weekly
(Reuters) -聚焦6月7日至14日中国区新闻事件和热点动态。
揭秘巴军女飞行员 Pakistan's female Top Gun
(Reuters) -路透摄影记者为您揭开巴基斯坦空军女飞行员的神秘面纱。
聚焦上海极限运动大赛 X-Games in Shanghai
(Reuters) - 具有“极限奥运”之称的2013起亚世界极限运动大赛在上海拉开帷幕。极限攀岩、直排轮、滑板、极限摩托、极限单车等项目一一上演，激烈的赛事让现场观众再次领略了全球顶尖极限运动员们所带来的精彩绝技。
又是一年高考时 College Exams 2013
(Reuters) -一年一度的高考，牵动着数百万孩子与家长的心。2013年高考于6月7日至8日举行，全国有912万考生走入考场，比去年减少3万人。今年全国31个省、市、区的所有考点均建成了标准化考场。
精选图集
First 100 days of Trump
Major moments from the first days of the Trump administration.
Postcards from Pyongyang
Street scenes from the reclusive nation as North Korea marks the 105th anniversary of the birth of founding father Kim Il-sung.
Deadly garbage landslide in Sri Lanka
Hopes fade for the survival of residents trapped under the mud and debris of a landslide at a giant rubbish dump in Colombo.
Effigies and Easter in Venezuela
Protesters set fire to effigies of politicians during the traditional burning of Judas as part of Holy Week celebrations in Venezuela.
Celebrating Easter
Christians around the world celebrate the Easter holiday.
Scenes from Coachella
Highlights from the Coachella Music Festival in California.
Referendum divides Turkey
A narrow referendum victory gives the Turkish president sweeping powers and lays the nation's divisions bare.
North Korea on parade
North Korea marks the 105th birth anniversary of founding father Kim Il Sung, amid rising tension with the United States.
Photos of the week
Our top photos from the past week.