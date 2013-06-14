默多克已提请与邓文迪离婚 Rupert and Wendi split

几年前，曾有新闻报道称，邓文迪在为两个女儿与默多克的其他几名子女争夺家族信托基金的表决权。该家族信托基金持有默多克在新闻集团的股票，价值数十亿美元。截至目前，邓文迪的两个女儿并不持有信托基金中带有表决权的股份。(摄于20more