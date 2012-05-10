俄罗斯胜利日大阅兵 Russia Victory Parade

普京发表演讲向俄罗斯民众、老战士和军队官兵表示节日的祝贺，呼吁人们牢记战争爆发的原因，反思其经验教训。普京称，严格遵循国际准则、尊重国家主权和各国人民的自主选择权，是确保战争悲剧永不重复的必备条件之一。 REUTERS/more