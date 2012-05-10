俄罗斯胜利日大阅兵 Russia Victory Parade
2012年5月9日，俄罗斯首都莫斯科举行盛大阅兵式，庆祝伟大卫国战争胜利67周年。 REUTERS/Pavel Pavlov
新上任的俄罗斯总统普京和总理梅德韦杰夫共同出席阅兵式。 REUTERS/Sergei Karpukhin
大约有1.4万名俄军官兵参加了阅兵，约1,500名卫国战争老战士以及各界来宾受邀观看了阅兵式。 REUTERS/Sergei Karpukhin
阅兵式中还展示了T90坦克，80式装甲运输车，伊斯坎德尔战术导弹系统，白杨M导弹，凯旋S-400防空导弹系统，铠甲弹炮一体防空武器系统等100余件俄罗斯最新武器装备。(T90坦克接受检阅。) REUTERS/Maxim more
普京发表演讲向俄罗斯民众、老战士和军队官兵表示节日的祝贺，呼吁人们牢记战争爆发的原因，反思其经验教训。普京称，严格遵循国际准则、尊重国家主权和各国人民的自主选择权，是确保战争悲剧永不重复的必备条件之一。 REUTERS/more
普京与国防部长阿纳托利·谢尔久科夫检阅军队。 REUTERS/Alexsey Druginyn/RIA Novosti/Pool
士兵列队接受检阅。 REUTERS/Sergei Karpukhin
士兵方阵。 REUTERS/Sergei Karpukhin
直升机飞掠红场上空，向观众展示俄罗斯国旗、武装力量旗帜，以及陆海空三军的旗帜。 REUTERS/Sergei Karpukhin
胜利日阅兵。 REUTERS/Maxim Shemetov
士兵们在阅兵中高喊口号。 REUTERS/Maxim Shemetov
参观阅兵式的老兵与总统普京合影。 REUTERS/Alexsey Druginyn/RIA Novosti/Pool
一位老兵身着戎装。 REUTERS/Denis Sinyakov
狙击手在克里姆林宫斯巴斯基塔上警戒。 REUTERS/Maxim Shemetov
叶尼塞河上空燃放着烟花。 REUTERS/Ilya Naymushin