校园安全保卫战 School Safety Around the World
面对频发的校园暴力，世界各国采取一系列新措施保障校园安全，防止再次出现类似暴力事件。(2010年5月4日，云南昆明，小学生进入校园。) REUTERS/Stringer
康州校园枪案发生后在全国引起一系列连锁反应，其中之一就是焦虑的父母们蜂拥为孩子购买防弹衣和用以自卫防身的装甲背包。(2012年12月20日，美国犹他州盐湖城，公司Amendment II首席执行官布兰德(Rich Bramore
专售儿童防弹背包和防弹衣公司Amendment II首席执行官布兰德(Rich Brand)展示儿童防弹背包细节。该公司在康州校园枪案发生后营业额增幅达500%。 REUTERS/Jim Urquhart
12月19日，美国马萨诸塞州比勒瑞卡，一名少女演示如何使用Bullet Blocker公司的装甲背包。装甲背包可以使孩童在受到枪击时起到类似盾牌的防护作用而免受伤害，其基本构造是将防弹层内置到背包与人体接触部分的夹层内。more
12月17日，美国康涅狄格州门罗，一辆警车在一所中学外面巡逻。 REUTERS/Lucas Jackson
12月18日，山东济南，工业北路第二小学举行防暴演习，演习模拟师生堵住教室前后门阻止持刀“歹徒”进入教室“行凶”。REUTERS/China Daily
保安及一名老师用警棍和一把椅子与手持棍棒闯入学校的“歹徒”周旋，将歹徒“制服”。REUTERS/China Daily
12月19日，菲律宾奎松市，一所大学举行大规模伤亡事件演练，一名“恐怖分子”挟持“人质”。 REUTERS/Romeo Ranoco
一名士兵在演练中制服“恐怖分子”。REUTERS/Romeo Ranoco
9月25日，哥伦比亚Toribio，学生参加疏散演练。Toribio是生产和走私毒品的战略地区，是哥伦比亚革命武装力量与政府军争夺的地区。 REUTERS/Jaime Saldarriaga
3月19日，法国里昂附近维勒班，防暴警察在Beth Menahem犹太学校外面站岗，保卫校园安全。法国图卢兹市一所犹太学校3月19日遭一名枪手袭击，造成4人死亡，其中3人是学童。 REUTERS/Emmanuel Foumore
2月6日，美国洛杉矶，家长及孩子在米拉蒙地小学抗议教师性骚乱孩童，校警巡逻提供安全。米拉蒙地小学连续传出两名教师性骚扰孩童。 REUTERS/David McNew
警察在米拉蒙地小学外面巡逻。 REUTERS/Jonathan Alcorn
2011年10月20日，墨西哥阿卡普尔科，学生经过在校园站岗的警察。该学校在接到贩毒集团的敲诈勒索威胁后，要求政府提供安全保护。REUTERS/Tomas Bravo
2010年5月6日，江苏南京，士兵向学生们防卫技巧。 REUTERS/Stringer
5月14日，安徽合肥，一名保安拿着警棍在小学大门处站岗。REUTERS/Stringer
2007年12月10日，德国柏林，一名安保人员在奥托·哈恩中学检查学生的身份。REUTERS/Fabrizio Bensch
2005年9月5日，俄罗斯别斯兰，一位母亲送儿子上学，一名安保人员在校园站岗。2004年9月1日，一伙头戴面罩、身份不明的武装分子突然闯入俄罗斯南部北奥塞梯共和国别斯兰市第一中学，将刚参加完新学期开学典礼的大部分学生、家more
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