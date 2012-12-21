校园安全保卫战 School Safety Around the World

2005年9月5日，俄罗斯别斯兰，一位母亲送儿子上学，一名安保人员在校园站岗。2004年9月1日，一伙头戴面罩、身份不明的武装分子突然闯入俄罗斯南部北奥塞梯共和国别斯兰市第一中学，将刚参加完新学期开学典礼的大部分学生、家长和教师赶进学校体育馆劫为人质，并在体育馆中及周围安放了爆炸物。俄罗斯军方包围了学校3天试图解救被围困的平民和学生，事件在9月3日结束但导致了326名人质死亡，从而成为俄罗斯最严重的恐怖主义袭击事件。 REUTERS/Sergei Karpukhin

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