校园安全保卫战 School Safety Around the World

12月19日，美国马萨诸塞州比勒瑞卡，一名少女演示如何使用Bullet Blocker公司的装甲背包。装甲背包可以使孩童在受到枪击时起到类似盾牌的防护作用而免受伤害，其基本构造是将防弹层内置到背包与人体接触部分的夹层内。 REUTERS/Jessica Rinaldi