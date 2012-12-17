美国康州小学枪击案 School Shooting in America

枪手为年仅20岁的亚当·兰扎，曾是一名荣誉学生，和母亲同住。他的母亲是该校老师，在当天早些时候在家中被其打死。警方初步判断，亚当·兰扎在杀害自己母亲后，前往母亲所在的学校制造这起令人震惊的枪击案。(康涅狄格州纽敦市，遇害more

枪手为年仅20岁的亚当·兰扎，曾是一名荣誉学生，和母亲同住。他的母亲是该校老师，在当天早些时候在家中被其打死。警方初步判断，亚当·兰扎在杀害自己母亲后，前往母亲所在的学校制造这起令人震惊的枪击案。(康涅狄格州纽敦市，遇害者的亲人拥抱痛哭。) REUTERS/Adrees Latif

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