美国康州小学枪击案 School Shooting in America
2012年12月14日，美国康涅狄格州桑迪·胡克(Sandy Hook)小学发生血腥枪击案，包括枪手在内的28人身亡，其中20人为5至10岁的儿童。(康涅狄格州桑迪·胡克小学附近，两名男子在教堂祈祷。) REUTERS/more
这是美国历史上死亡人数第二高的校园枪击案，仅次于2007年弗吉尼亚理工学院校园血案。(纽约时代广场，民众为桑迪·胡克小学枪击案中的遇难者祈祷。) REUTERS/Carlo Allegri
枪手为年仅20岁的亚当·兰扎，曾是一名荣誉学生，和母亲同住。他的母亲是该校老师，在当天早些时候在家中被其打死。警方初步判断，亚当·兰扎在杀害自己母亲后，前往母亲所在的学校制造这起令人震惊的枪击案。(康涅狄格州纽敦市，遇害more
执法部门官员表示，枪手亚当·兰扎可能有人格障碍，调查人员试图了解他的枪击动机，但目前还未有更多进展。(康涅狄格州纽敦市，孩子们在枪击案发生后在学校外面等待。) REUTERS/Michelle McLoughlin
美国总统奥巴马14日在白宫就枪击案发表讲话，表示要采取行动，阻止类似悲剧再次发生。称这一悲剧让所有美国人“心碎”。讲话中，奥巴马数度落泪，甚至不得不暂停数秒控制情绪。 REUTERS/Larry Downing
奥巴马还下令美国各地政府以及驻外机构降半旗，向死者致哀，白宫亦降半旗。(摄于12月16日，芝加哥) REUTERS/Jim Young
媒体记者在桑迪·胡克小学对枪击案进行报道。 REUTERS/Michelle McLoughlin
发生枪击案的桑迪·胡克小学俯瞰图。(摄于12月15日) REUTERS/Adrees Latif
警察前往案发地桑迪·胡克小学。 REUTERS/Adrees Latif
一名警官在桑迪·胡克小学附近的小山坡上警戒。 REUTERS/Adrees Latif
一个孩子在枪击案发生后与家人拥抱痛哭。 REUTERS/Michelle McLoughlin
12月16日，民众在桑迪·胡克村哀悼死难者。 REUTERS/Lucas Jackson
桑迪·胡克小学附近的路边放置着玩具及27个木制天使。 REUTERS/Mike Segar
桑迪·胡克村，一面美国国旗上贴有死难者的名字。 REUTERS/Adrees Latif
12月14日，纽约，孩子们与新泽西篮网队队员在开赛前为枪击案死难者默哀。 REUTERS/Ray Stubblebine