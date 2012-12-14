年度图片(科学类) Science of the Year 2012
8月31日，较长的太阳暗条结构盘旋在太阳大气层(日冕)，该日冕物质喷发速度达到每秒900英里以上。 REUTERS/NASA/GSFC/SDO
艺术家概念图--从超级地球行星Gliese 667 Cc上看到的日落。据一项最新研究表示，银河系里可能存在几十亿颗潜在的可居行星。 REUTERS/ESO/L. Calçada
美国宇航局地球观测站公布了一幅范艾伦辐射带(Van Allen Belts)的艺术效果图，直观地展示了近太空中范艾伦辐射带的存在。 REUTERS/NASA/T. Benesch, J. Carns
10月17日，美国宇航局戈兰研究中心，波音公司设计的未来超音速飞机模型被安装在超音速风洞上接受测试。 REUTERS/Michelle M. Murphy/NASA
10月13日，一名男子拍摄前往加州科学中心的奋进号航天飞机。 REUTERS/Rick Loomis/Pool
2月7日，美国华盛顿，总统奥巴马出席第二届白宫科学展，亲自体验“棉花糖大炮”，为全国科学、技术、工程以及数学竞赛的获胜者庆祝。 REUTERS/Kevin Lamarque
11月28日，日本东京，一个价值一百多万美元的重型机器人Kuratas。该型机器人高4米，重达4吨，可装备火箭发射器等武器系统，并通过网络进行远程控制，或由操作员坐在驾驶舱中控制。 REUTERS/Kim Kyung-Hmore
3月29日，奥地利研究人员发了一种可打印纳米级模型的新型激光3D打印机。显微镜下放大的打印的3D人体模型图片。 REUTERS/Vienna University of Technology
天文学家在《自然》科学杂志上发表一篇报告指出，一颗科学家追踪了29年的“TYC 8241 2652”恒星，其周围的宇宙尘埃盘竟在3年内消失无踪。(“TYC 8241 2652”恒星被周围尘埃包围时的构想图。)REUTERmore
美军8月14日对极超音速飞行器“乘波者”(Waverider)进行无人驾驶试飞，但因控制翼故障，在太平洋上空飞行数秒后解体。该飞行器设计时速为音速六倍。(X-51A“乘波者”飞行器示意图。) REUTERS/US Airmore
10月11日，一名美国男子在佛州鲳参海滩散步时捡到一颗被冲上岸的蓝色神秘大眼睛，目前尚不清楚这颗蓝色的大眼睛来自哪一种海洋生物。REUTERS/Carli Segelson/Florida Fish and Wildlimore
11月7日，在台北世贸南港展览馆，台湾一家公司发布“粉红神仙鱼”荧光鱼。据了解，该荧光鱼除了鱼身表现为粉红色外，最大的特点在于其不仅在暗室内，在自然光下同样可以显现出炫彩夺目的颜色。 REUTERS/Pichi Chumore
位于南极的创新型地下望远镜IceCube笼罩在月光下，拍摄日期未知。IceCube用来搜索来自宇宙深空的目前已知最小粒子——中微子。 REUTERS/Emanuel Jacobi/NSF/Handout
4月28日，奥地利Dachstein山，物理学院斯齐尔德哈马(Daniel Schildhammer)在冰洞内测试宇航服模拟器Aouda.X。 REUTERS/Lisi Niesner
3月3日，美国加州中学生将一只名为卡米拉的橡皮小鸡系在氦气球上，将其送至3万余米高的平流层，协助观察近年最猛烈的太阳风暴，并测试辐射水平。这个玩具小鸡是美国宇航局太阳动力学观测卫星的吉祥物，在社交网络Twitter和Famore
8月23日，美国“好奇号”桅杆摄像机(Mast Camera)拍摄的火星地形照片。 REUTERS/NASA
8月30日，菲律宾的国际水稻研究科学家研究一种能够增加农作物产量的水稻基因。REUTERS/Cheryl Ravelo
8月7日，美国陆军长航时多情报飞行器(LEMV)成功完成首次飞行，在新泽西州莱克赫斯特海军航空基地飞行超过90多分钟。LEMV将为美国陆军提供前所未有的ISR能力，持续时间从1天到数周。LEMV系统的耐久性来源于混合飞行more
这张概念图展示了“好奇”号火星车登陆火星表面的瞬间。美国“好奇”号火星车历经8个月飞行，8月5日在位于火星盖尔陨坑中心山脉的山脚下成功着陆，开始其探索火星生命痕迹的旅程。 REUTERS/NASA-JPL
来自澳大利亚、加拿大、美国等8个国家和地区的研究人员，利用水下声纳机器人成功绘制了一幅南极洲三维海冰地图。这将有助于科学家判断南极洲海冰的变化情况，从而了解气候变化对南极地区造成的影响。(一个机器人在南极洲东部海冰下探测more