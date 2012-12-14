年度图片(科学类) Science of the Year 2012

来自澳大利亚、加拿大、美国等8个国家和地区的研究人员，利用水下声纳机器人成功绘制了一幅南极洲三维海冰地图。这将有助于科学家判断南极洲海冰的变化情况，从而了解气候变化对南极地区造成的影响。(一个机器人在南极洲东部海冰下探测more

来自澳大利亚、加拿大、美国等8个国家和地区的研究人员，利用水下声纳机器人成功绘制了一幅南极洲三维海冰地图。这将有助于科学家判断南极洲海冰的变化情况，从而了解气候变化对南极地区造成的影响。(一个机器人在南极洲东部海冰下探测，拍摄日期未知。)REUTERS/Australian Antarctic Division/Handout

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