伦敦奥运安保演练 Security London Olympics
随着2012伦敦奥运会的临近，伦敦举行各种安保演练，以确保奥运会安全进行。据悉，到伦敦奥运会开幕时，将有23万7千名人员投入奥运会安保工作，其中包括军队、私人保镖以及至少3,000名志愿者。7,500名军队人员将被布置在more
2012年5月2日至5月10日期间，英国在伦敦和西南部港口城市韦茅斯举行海陆空全面奥运安保演习。(5月4日，一架山猫直升机从海洋号两栖攻击舰上起飞。) REUTERS/Luke MacGregor
5月4日，一名士兵在海洋号两栖攻击舰上操纵炮位。在此次代号为“奥运卫士”的大规模演习中，英国皇家海军、空军派出舰队和直升机以及喷气式飞机参与。 REUTERS/Luke MacGregor
5月3日，伦敦黑荒原地区，一名士兵在Rapier短程导弹防御系统附近站岗。演习将分3个阶段举行，从奥运会帆船比赛举办地韦茅斯开始，在测试伦敦的空中防御能力之后，于泰晤士河上的核心安保区进行演练。 REUTERS/Stefmore
5月4日，飞行员在演练中驾驶“海王”直升机。 REUTERS/Luke MacGregor
3月9日，英国警方在伦敦公开举行奥运火炬传递安保演练。英国警方表示，大约70名警员会在伦敦奥运火炬传递沿途保护，防范有人出来抢夺。大约30名接受过特殊训练但是不配备武器的警员将会轮流伴随火炬手跑完12,800公里的全程。more
人们参加火炬传递演练。 REUTERS/Neil Hall
2月22日，英国举行一次大规模的奥运会安保演习活动，模拟伦敦地铁枢纽出现紧急状况下的应急处理状态。演习从巡警或消防部门等最基础的环节开始检验各部门的沟通协调能力。 REUTERS/Luke MacGregor
警察在演练中模拟救助伤者。 REUTERS/Luke MacGregor
警察、消防员与救护人员参加安保演练。 REUTERS/Luke MacGregor
1月19日，英国精锐的特种部队及警力在泰晤士河上举行一次联合和平安保演练，展示英国为迎接奥运会的准备工作已趋完备。此次演练仅是奥运开始前综合演练活动的一部分，内容是应对恐怖分子可能利用水路对伦敦地标设施发动袭击的假想场景more
演习出动约44名海陆警察乘坐硬式充气艇和快艇，以及94名海陆部队人员和一架“山猫型”海军直升机。 REUTERS/Finbarr O'Reilly
英国警察局海洋警务单位在泰晤士河上参加演练。 REUTERS/Finbarr O'Reilly
一架英国皇家海军陆战队直升机飞过泰晤士河。 REUTERS/Finbarr O'Reilly
联合演练现场。 REUTERS/Finbarr O'Reilly