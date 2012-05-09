伦敦奥运安保演练 Security London Olympics

1月19日，英国精锐的特种部队及警力在泰晤士河上举行一次联合和平安保演练，展示英国为迎接奥运会的准备工作已趋完备。此次演练仅是奥运开始前综合演练活动的一部分，内容是应对恐怖分子可能利用水路对伦敦地标设施发动袭击的假想场景more