未来的汽车
2015年1月8日，波士顿咨询公司(BCG)表示，到2035年，全自动驾驶汽车可能占全球汽车销售量的近10%，或每年约1,200万辆。(2015年1月5日，梅赛德斯-奔驰F 015 Luxury in Motion概念车more
无人驾驶汽车在未来将超越单纯的交通工具属性，为人类实现交通出行方面在时间与空间上的最大自由度。(F 015 Luxury in Motion车内采用了2+2座椅布局这一颠覆传统的驾驶舱设计，其核心理念是可变座椅系统。) more
F 015 Luxury in Motion可在60米的距离内识别车道上的行人，但在Extended Sense功能的帮助下，F 015 Luxury in Motion拥有自己的感知、解释和沟通能力。(参观者在CES电more
在无人驾驶的状况下，乘客在整个行车途中可以不再费心车辆的运行。高精度的GPS数据配合极准确的3D导航地图，可确保车辆定位精确到厘米级别。这意味着车辆在任何时候都知道它的精确位置。 REUTERS/Steve Marcusmore
在本届消费电子展上，奥迪和宝马也展示装配各种自动驾驶功能的汽车。(1月6日，奥迪在CES展上推出装配自动驾驶技术的Prologue概念车。) REUTERS/Steve Marcus
1月4日，宝马发布全自动远程代理泊车辅助系统(基于宝马i3)。(参观者在CES展上参观宝马i3汽车。) REUTERS/Steve Marcus
2014年5月，谷歌公司推出了自动驾驶原型车，并表示该车将在未来五或六年内正式上市销售。(摄于2014年5月13日，美国加州) REUTERS/Stephen Lam
谷歌的无人驾驶汽车是依靠车内的计算机系统为主的智能驾驶仪得以实现，它通过摄像机、雷达传感器和激光测距仪来探测周围的车辆，并使用详细的谷歌地图来进行导航。(谷歌自动驾驶汽车传感器。) REUTERS/Stephen Lamore
它通过其强大的数据处理能力巧妙地自动避让各类障碍物，从而实现与普通汽车的和平共处，并避免交通事故的发生。(谷歌自动驾驶汽车传感器。) REUTERS/Stephen Lam
谷歌汽车它通过其强大的数据处理能力巧妙地自动避让各类障碍物，从而实现与普通汽车的和平共处，并避免交通事故的发生。(谷歌自动驾驶汽车屏幕显示。) REUTERS/Stephen Lam
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日本股市：日经收涨1.9%创四周来最大单日升幅，受油价及日圆之助
路透东京1月15日 - 日本股市日经指数周四收高，创四周以来单日最 大涨幅，油价反弹缓解全球经济疑虑，而日圆升势暂歇，则提振丰田汽车 等出口股。 日经指数收涨1.9%，至17,108.70，为12月19日以来单日最大升幅。 东证股价指数...
《离岸人民币综述》佳兆业违约令市场承压，推高点心债再融资成本
佳兆业爆出的消息，让中资企业在离岸市场发行高收益债券活动冻结。据汤森路透数据，2015年中资房地产企业在该市场将有约39亿美元的G3货币(美元、欧元和日圆)债券和点心债到期。
中国境内结汇意愿下降令去年第四季外储续降 未来规模料震荡趋减
路透北京1月15日 - 中国去年第四季外汇储备连续第二季度下降至年内最低水平，但降幅较上一季度放缓。分析人士指出，这与中国外汇占款低迷态势一致，反映美联储退出QE、人民币汇率预期分化背景下，境内主体结汇意愿下降，但这并不是资本外逃，未来外储规模还料续降。
投行观点：2015年台湾出口前景改善，亚洲货币中看好台币
路透台北1月15日 - 国际投行--瑞银 周四表示，2015年预估台湾的出口前景改善，消费见好，而台币、菲律宾披索及印度卢比是最看好的亚洲货币。
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Emotions run high after Grenfell Tower fire
Protesters chanting "we want justice" storm a local town hall in London after a deadly fire at a block of flats killed at least 30 people.
Timeline: U.S.-Cuba relations
A look at the complicated relationship between the United States and Cuba.
Islamic State nearly encircled in Mosul
Iraqi forces say they tightening their grip on Islamic State's stronghold in the Old City of Mosul.
Rehabilitating New York's injured birds
Housed on the ground floor of a building on Manhattan's Upper West Side, not far from Central Park, The Wild Bird Fund has been treating sick and injured birds since 2005.
Celebrating graduation and Ramadan
Dina Sayedahmed, an Egyptian American Muslim with a major in journalism and political science from Rutgers University, celebrates her upcoming graduation and Ramadan with a backyard Iftar feast in Bayonne, New Jersey.
Helmut Kohl: 1930 - 2017
Former German Chancellor Helmut Kohl, the architect of German reunification, has died.
The road to Raqqa
U.S.-backed Syrian Democratic Forces have seized territory to the north, east and west of Raqqa in their assault to capture Islamic State's de facto "capital" in Syria.
The month of Ramadan
Muslims mark the holy month of Ramadan with fasting and prayer.
Bill Cosby's sexual assault trial
Comedian Bill Cosby's sexual assault trial has begun in a Pennsylvania courthouse, the culmination of years of allegations that have torpedoed his career.