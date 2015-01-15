无人驾驶汽车在未来将超越单纯的交通工具属性，为人类实现交通出行方面在时间与空间上的最大自由度。(F 015 Luxury in Motion车内采用了2+2座椅布局这一颠覆传统的驾驶舱设计，其核心理念是可变座椅系统。) more