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图片 | 2012年 9月 6日 星期四 14:35 BJT

贩卖人体器官纪实 Selling Organs To Survive

全球人体器官移植供需严重不平衡是当今全球范围内的困境。据世卫组织统计，全世界需进行器官移植手术的病人与所捐献的人体器官的数量比为20:1，还不包括那些靠药物维持以等待移植手术的病人，否则该比例将拉大到30:1，巨大市场需求催生出买卖“黑市”。(2012年9月4日，尼泊尔卡夫雷，一位卖肾者展示其手术伤口。) REUTERS/Navesh Chitrakar

全球人体器官移植供需严重不平衡是当今全球范围内的困境。据世卫组织统计，全世界需进行器官移植手术的病人与所捐献的人体器官的数量比为20:1，还不包括那些靠药物维持以等待移植手术的病人，否则该比例将拉大到30:1，巨大市场需more

2012年 9月 6日 星期四
全球人体器官移植供需严重不平衡是当今全球范围内的困境。据世卫组织统计，全世界需进行器官移植手术的病人与所捐献的人体器官的数量比为20:1，还不包括那些靠药物维持以等待移植手术的病人，否则该比例将拉大到30:1，巨大市场需求催生出买卖“黑市”。(2012年9月4日，尼泊尔卡夫雷，一位卖肾者展示其手术伤口。) REUTERS/Navesh Chitrakar
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巴基斯坦、菲律宾、埃及、印度等国不仅成为器官主要贩卖国，其衍生的人权、道德问题也非常严重。(一位卖肾者展示自己的摘肾手术伤口。) REUTERS/Navesh Chitrakar

巴基斯坦、菲律宾、埃及、印度等国不仅成为器官主要贩卖国，其衍生的人权、道德问题也非常严重。(一位卖肾者展示自己的摘肾手术伤口。) REUTERS/Navesh Chitrakar

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巴基斯坦、菲律宾、埃及、印度等国不仅成为器官主要贩卖国，其衍生的人权、道德问题也非常严重。(一位卖肾者展示自己的摘肾手术伤口。) REUTERS/Navesh Chitrakar
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尼泊尔卡夫雷地区健康官员指出，当地2、3个村的约150名村民因贫困所迫和对健康无知而卖肾，他们去往邻国印度以约6.4万尼泊尔卢比(约4,600人民币)的价格将肾卖掉。(摄于2012年9月4日) REUTERS/Navesh Chitrakar

尼泊尔卡夫雷地区健康官员指出，当地2、3个村的约150名村民因贫困所迫和对健康无知而卖肾，他们去往邻国印度以约6.4万尼泊尔卢比(约4,600人民币)的价格将肾卖掉。(摄于2012年9月4日) REUTERS/Navesmore

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尼泊尔卡夫雷地区健康官员指出，当地2、3个村的约150名村民因贫困所迫和对健康无知而卖肾，他们去往邻国印度以约6.4万尼泊尔卢比(约4,600人民币)的价格将肾卖掉。(摄于2012年9月4日) REUTERS/Navesh Chitrakar
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一位卖肾者在家中水箱边洗脸。 REUTERS/Navesh Chitrakar

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2012年 9月 6日 星期四
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一位卖肾者工作时休息。REUTERS/Navesh Chitrakar

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2012年 9月 6日 星期四
一位卖肾者工作时休息。REUTERS/Navesh Chitrakar
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一位卖肾者准备去工作。REUTERS/Navesh Chitrakar

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一位卖肾者准备去工作。REUTERS/Navesh Chitrakar
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一位卖肾者照镜子。 REUTERS/Navesh Chitrakar

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一位卖肾者照镜子。 REUTERS/Navesh Chitrakar
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卖肾者巴贾盖称自己最初自愿卖肾，但被中间人欺骗最终一文未得。 REUTERS/Navesh Chitrakar

卖肾者巴贾盖称自己最初自愿卖肾，但被中间人欺骗最终一文未得。 REUTERS/Navesh Chitrakar

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卖肾者巴贾盖称自己最初自愿卖肾，但被中间人欺骗最终一文未得。 REUTERS/Navesh Chitrakar
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巴基斯坦被外界认为是全球人体器官交易的主要市场。虽然当地政府在2007年就通过相关法律禁止器官买卖，但是由于生活所迫，肾交易在巴基斯坦还是正常进行，当地医院甚至给捐肾者提供相关建议。(2006年7月9日，巴基斯坦巴哈瓦尔布尔地区，一位卖肾者展示手术伤疤。) REUTERS/Asim Tanveer

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三名男子展示他们卖肾留下的刀疤。REUTERS/Asim Tanveer

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三名男子展示他们卖肾留下的刀疤。REUTERS/Asim Tanveer
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一名遭丈夫遗弃的孟加拉妇女Shefali称要出售自己的一只眼睛，因未能找到一份工作来养活女儿。(摄于2005年4月23日，孟加拉达卡) REUTERS/Rafiquar Rahman

一名遭丈夫遗弃的孟加拉妇女Shefali称要出售自己的一只眼睛，因未能找到一份工作来养活女儿。(摄于2005年4月23日，孟加拉达卡) REUTERS/Rafiquar Rahman

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一名遭丈夫遗弃的孟加拉妇女Shefali称要出售自己的一只眼睛，因未能找到一份工作来养活女儿。(摄于2005年4月23日，孟加拉达卡) REUTERS/Rafiquar Rahman
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Shefali在住处抱着自己的女儿。孟加拉法律禁止出售人体器官，但允许捐赠人体器官来拯救生命。政府认可，给家庭成员以外的人捐赠器官可以标价。 REUTERS/Rafiquar Rahman

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Shefali在住处抱着自己的女儿。孟加拉法律禁止出售人体器官，但允许捐赠人体器官来拯救生命。政府认可，给家庭成员以外的人捐赠器官可以标价。 REUTERS/Rafiquar Rahman
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2007年5月1日，捷克布拉格，抗议者模拟手术，抗议中国的人体器官移植行业。中国卫生部新闻发言人邓海华在例行新闻发布会上表示，卫生部将严厉打击无器官移植资质的医疗机构违法违规开展人体器官移植活动，以及医务人员从事违法违规人体器官移植活动。 REUTERS/David W Cerny

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2008年4月29日，菲律宾马尼拉贫民窟，一位卖肾者展示手术伤疤。 REUTERS/Romeo Ranoco

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1999年9月2日，菲律宾马尼拉，一位卖肾中介(中)在屋外接受采访。 REUTERS/Erik de Castro EDC/TAN

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2012年8月1日，美国纽约，一位医生准备为一名病人做肾移植手术。 REUTERS/Keith Bedford

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医生为病人移植捐赠的肾。 REUTERS/Keith Bedford

医生为病人移植捐赠的肾。 REUTERS/Keith Bedford

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瑞士获评最具竞争力经济体 Competitiveness Rankings 2012

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