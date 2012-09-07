聚焦人体器官贩卖 Selling Organs To Survive

全球人体器官移植供需严重不平衡是当今全球范围内的困境。据世卫组织统计，全世界需进行器官移植手术的病人与所捐献的人体器官的数量比为20:1，还不包括那些靠药物维持以等待移植手术的病人，否则该比例将拉大到30:1，巨大市场需more

全球人体器官移植供需严重不平衡是当今全球范围内的困境。据世卫组织统计，全世界需进行器官移植手术的病人与所捐献的人体器官的数量比为20:1，还不包括那些靠药物维持以等待移植手术的病人，否则该比例将拉大到30:1，巨大市场需求催生出买卖“黑市”。(2012年9月4日，尼泊尔卡夫雷，一位卖肾者展示其手术伤口。) REUTERS/Navesh Chitrakar

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