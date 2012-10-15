在世最性感女性 Sexiest woman alive
作者
MARIO ANZUONI
知名女星米拉·库妮丝(Mila Kunis)在男性杂志《时尚先生》(Esquire)出版的11月期刊上获封“在世最性感女性”称号。 REUTERS/Mario Anzuoni
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作者
DANNY MOLOSHOK
《时尚先生》网站称赞29岁的库妮丝是最美丽、有见地、健谈而有趣的电影明星。REUTERS/Danny Moloshok
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作者
LUCY NICHOLSON
米拉·库妮丝出生在乌克兰，凭借在电影《黑天鹅》(Black Swan)中扎实演技震撼了观众，在剧中与奥斯卡影后娜塔丽·波特曼(Natalie Portman)演对手戏。REUTERS/Lucy Nicholson
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作者
MARIO ANZUONI
米拉·库妮丝新近还出演了今夏热播电影《泰迪》(Ted)，在剧中展示了自己的喜剧天份。 REUTERS/Mario Anzuoni
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作者
LUCY NICHOLSON
米拉·库妮丝性感妖娆。 REUTERS/Lucy Nicholson
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今年的亚军包括曾出演《急诊室的故事》、《法律与秩序：陪审团》等多部美剧的杰西卡·查斯坦(Jessica Chastain)。 REUTERS/Eric Gaillard
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亚军安妮·海瑟薇(Anne Hathaway)，在《蝙蝠侠:黑暗骑士崛起》中饰演性感优雅的猫女。 REUTERS/Andrew Winning
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亚军：出演《珍爱》(Precious)的女演员加布蕾·丝迪贝(Gabourey Sidibe)。 REUTERS/Mario Anzuoni
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亚军：刚刚离婚的凯蒂·赫尔姆斯(Katie Holmes)。 REUTERS/Danny Moloshok
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去年获得《时尚先生》杂志“在世最性感女性”封号的是蕾哈娜(Rihanna)。 REUTERS/Danny Moloshok
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