Shadows of the Three Gorges
三峡大坝位于重庆市市区到湖北省宜昌市之间的长江干流上，是世界上规模最大的水电站，也是中国有史以来建设最大型的工程项目。(2012年8月9日，湖北宜昌，三峡大坝景观。) REUTERS/Carlos Barria
三峡水电站大坝总投资954.6亿元人民币，安装32台单机容量为70万千瓦的水电机组。(8月9日，湖北宜昌，从三峡大坝上俯瞰长江。) REUTERS/Carlos Barria
三峡大坝的建设也存在一些弊端，三峡改变了长江水系的原有水分分布的时空格局，未来将引起一系列生态环境问题；三峡水库蓄水期间的高水位可能引发地质灾害，包括地震、滑坡、岩崩、泥石流等。(8月7日，重庆奉节，一名男子在长江岸边使用手机。) REUTERS/Carlos Barria
因修建三峡工程需要搬迁的移民总数达到140万人。(8月7日，湖北巴东，一名工人行走在建筑工地上。) REUTERS/Carlos Barria
8月9日，湖北宜昌的三峡大坝景观。 REUTERS/Carlos Barria
8月7日，三峡大坝附近湖北巴东县的渡轮码头。 REUTERS/Carlos Barria
8月8日，湖北宜昌，一位渔民行走在三峡大坝附近。 REUTERS/Carlos Barria
8月7日，湖北巴东，居民在码头上等待乘坐渡轮。 REUTERS/Carlos Barria
8月7日，湖北巴东，游客站在桥上欣赏长江风景。 REUTERS/Carlos Barria
2012年8月7日，湖北巴东三峡大坝附近，船只行驶在长江上。 REUTERS/Carlos Barria
8月8日，湖北巴东，人们在长江岸边享受闲暇时光。 REUTERS/Carlos Barria
巴东县的长江景观。 REUTERS/Carlos Barria
8月7日，湖北巴东，一艘邮轮行驶在长江上。 REUTERS/Carlos Barria
巴东，一艘船只在长江上行驶。 REUTERS/Carlos Barria
8月7日，湖北巴东县郊区景观。 REUTERS/Carlos Barria
8月7日，巴东，一名工人在建筑工地作业，为搬迁居民建造住宅。REUTERS/Carlos Barria
8月7日，湖北巴东县全景。REUTERS/Carlos Barria
8月8日，湖北巴东县，居民在广场上跳舞娱乐。 REUTERS/Carlos Barria
8月7日，湖北巴东县城黄土坡，一栋遭拆迁的居民楼。从1992年三峡工程库区移民安置规划设计时开始，国家有关部门经勘查论证后，认定黄土坡一带是巨大深层古滑坡堆积体。后来多次出现滑坡、垮塌致人伤亡事故，引起中央及相关方面高度重视，决定对滑坡体上单位和住户实施整体避险搬迁。 REUTERS/Carlos Barria
巴东县黄土坡，遭拆迁的住宅楼。 REUTERS/Carlos Barria
住宅楼拆迁现场。 REUTERS/Carlos Barria
拆迁现场的水泥混凝土及钢筋。REUTERS/Carlos Barria
8月7日，重庆奉节，一名男子在河边洗手。 REUTERS/Carlos Barria
8月7日，重庆奉节，一户居民在长江岸边休闲。 REUTERS/Carlos Barria
8月19日，上海，一名男子站在房间窗户附近。 REUTERS/Carlos Barria