Shadows of the Three Gorges

8月7日，湖北巴东县城黄土坡，一栋遭拆迁的居民楼。从1992年三峡工程库区移民安置规划设计时开始，国家有关部门经勘查论证后，认定黄土坡一带是巨大深层古滑坡堆积体。后来多次出现滑坡、垮塌致人伤亡事故，引起中央及相关方面高度重视，决定对滑坡体上单位和住户实施整体避险搬迁。 REUTERS/Carlos Barria