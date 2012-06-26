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法拉利上海大激斗 Shanghai's super car show

2012年 6月 26日 星期二

作为法拉利全球最重要的年度车主车迷盛事，今年法拉利上海赛道日嘉年华盛况空前。(摄于2012年6月23日) REUTERS/Carlos Barria

2012年 6月 26日 星期二
作为法拉利全球最重要的年度车主车迷盛事，今年法拉利上海赛道日嘉年华盛况空前。(摄于2012年6月23日) REUTERS/Carlos Barria
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2012年 6月 26日 星期二

本次活动包括赛道内法拉利倍耐力杯亚太挑战赛的激烈角逐，超过150辆法拉利跑车赛道巡游及赛道外展现意大利风情与时尚丰富的体验项目。 REUTERS/Carlos Barria

2012年 6月 26日 星期二
本次活动包括赛道内法拉利倍耐力杯亚太挑战赛的激烈角逐，超过150辆法拉利跑车赛道巡游及赛道外展现意大利风情与时尚丰富的体验项目。 REUTERS/Carlos Barria
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2012年 6月 26日 星期二

在赛道外广场举行的法拉利车型展示包括法拉利全系现售车型——法拉利历史上首款四驱四座跑车FF、经典法拉利８缸跑车458 Italia、458 Spider、法拉利史上最快的公路版跑车F12 Berlinetta及2012年最新发布Ferrari California 30。 REUTERS/Carlos Barria

2012年 6月 26日 星期二
在赛道外广场举行的法拉利车型展示包括法拉利全系现售车型——法拉利历史上首款四驱四座跑车FF、经典法拉利８缸跑车458 Italia、458 Spider、法拉利史上最快的公路版跑车F12 Berlinetta及2012年最新发布Ferrari California 30。 REUTERS/Carlos Barria
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2012年 6月 26日 星期二

展示的车型还包括Enzo、599 Alonso Edition、SA Aperta 等在内的众多限量版车型，而为庆祝第一部法拉利进入中国20年打造的拥有众多中国元素的458 Italia中国限量版也在嘉年华上展出。 REUTERS/Carlos Barria

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展示的车型还包括Enzo、599 Alonso Edition、SA Aperta 等在内的众多限量版车型，而为庆祝第一部法拉利进入中国20年打造的拥有众多中国元素的458 Italia中国限量版也在嘉年华上展出。 REUTERS/Carlos Barria
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2012年 6月 26日 星期二

法拉利赛道日嘉年华另一项重要活动就是车主巡游，来自全国各地的法拉利车主事前都会获邀。 REUTERS/Carlos Barria

2012年 6月 26日 星期二
法拉利赛道日嘉年华另一项重要活动就是车主巡游，来自全国各地的法拉利车主事前都会获邀。 REUTERS/Carlos Barria
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2012年 6月 26日 星期二

当日最终参加赛道巡游的法拉利“私家车”超过150辆。 REUTERS/Carlos Barria

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当日最终参加赛道巡游的法拉利“私家车”超过150辆。 REUTERS/Carlos Barria
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2012年 6月 26日 星期二

法拉利安排国际专业车手组成的教练团队为到场的车主进行专业驾驶技术指导。 REUTERS/Carlos Barria

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法拉利安排国际专业车手组成的教练团队为到场的车主进行专业驾驶技术指导。 REUTERS/Carlos Barria
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2012年 6月 26日 星期二

法拉利强调让车主确保在安全的环境下来充分体验法拉利跑车的极致驾驶乐趣。 REUTERS/Carlos Barria

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法拉利强调让车主确保在安全的环境下来充分体验法拉利跑车的极致驾驶乐趣。 REUTERS/Carlos Barria
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2012年 6月 26日 星期二

作为全球知名度最高，最为成功的单一品牌赛事之一，法拉利倍耐力杯挑战赛已经拥有20年历史。 REUTERS/Carlos Barria

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作为全球知名度最高，最为成功的单一品牌赛事之一，法拉利倍耐力杯挑战赛已经拥有20年历史。 REUTERS/Carlos Barria
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2012年法拉利倍耐力杯挑战赛由欧洲系列赛，北美系列赛和亚太系列赛三大区域性赛事构成，吸引了来自超过28个国家和地区的参赛车手。 REUTERS/Carlos Barria

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2012年法拉利倍耐力杯挑战赛由欧洲系列赛，北美系列赛和亚太系列赛三大区域性赛事构成，吸引了来自超过28个国家和地区的参赛车手。 REUTERS/Carlos Barria
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该赛事于2011年首次引入亚太地区，赢得了参赛车手及广大车迷的广泛欢迎。 REUTERS/Carlos Barria

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该赛事于2011年首次引入亚太地区，赢得了参赛车手及广大车迷的广泛欢迎。 REUTERS/Carlos Barria
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一名法拉利女车主。 REUTERS/Carlos Barria

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一名法拉利女车主。 REUTERS/Carlos Barria
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2012年 6月 26日 星期二

一名车主在法拉利跑车前吸烟。 REUTERS/Carlos Barria

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一名车主在法拉利跑车前吸烟。 REUTERS/Carlos Barria
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2012年 6月 26日 星期二

一名女车主戴上头盔。 REUTERS/Carlos Barria

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一名女车主戴上头盔。 REUTERS/Carlos Barria
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2012年 6月 26日 星期二

观众参观法拉利跑车。 REUTERS/Carlos Barria

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观众参观法拉利跑车。 REUTERS/Carlos Barria
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2012年 6月 26日 星期二

一名女子坐在副驾驶上使用手机。 REUTERS/Carlos Barria

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