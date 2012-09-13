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中国

理想男友商店 Shopping for "Mr. Right"

作者
JACKY NAEGELEN
2012年 9月 13日 星期四

法国最近出现出售男友的流动商店，把渴望结识女性的单身汉放入真人大小的玩具盒中展示，任女士们欣赏并挑选。(摄于9月12日，法国巴黎) REUTERS/Jacky Naegelen

2012年 9月 13日 星期四
法国最近出现出售男友的流动商店，把渴望结识女性的单身汉放入真人大小的玩具盒中展示，任女士们欣赏并挑选。(摄于9月12日，法国巴黎) REUTERS/Jacky Naegelen
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作者
JACKY NAEGELEN
2012年 9月 13日 星期四

这是法国交友网站“adopt a guy”推出的理想男友商店，为单身男友牵线搭桥。(一名女子观看单身男子的资料。) REUTERS/Jacky Naegelen

2012年 9月 13日 星期四
这是法国交友网站“adopt a guy”推出的理想男友商店，为单身男友牵线搭桥。(一名女子观看单身男子的资料。) REUTERS/Jacky Naegelen
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作者
CHRISTIAN HARTMANN
2012年 9月 13日 星期四

女性挑选出“商品”心仪男性后就可与对方联络。 REUTERS/Christian Hartmann

2012年 9月 13日 星期四
女性挑选出“商品”心仪男性后就可与对方联络。 REUTERS/Christian Hartmann
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作者
JACKY NAEGELEN
2012年 9月 13日 星期四

但网站只向“商品”--单身男子收费。 REUTERS/Jacky Naegelen

2012年 9月 13日 星期四
但网站只向“商品”--单身男子收费。 REUTERS/Jacky Naegelen
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作者
JACKY NAEGELEN
2012年 9月 13日 星期四

一名女子用购物车推着“挑中”的单身汉。REUTERS/Jacky Naegelen

2012年 9月 13日 星期四
一名女子用购物车推着“挑中”的单身汉。REUTERS/Jacky Naegelen
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作者
CHRISTIAN HARTMANN
2012年 9月 13日 星期四

流动商店内展示的单身男子照片。REUTERS/Christian Hartmann

2012年 9月 13日 星期四
流动商店内展示的单身男子照片。REUTERS/Christian Hartmann
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作者
JACKY NAEGELEN
2012年 9月 13日 星期四

女子们观看单身汉的资料。 REUTERS/Jacky Naegelen

2012年 9月 13日 星期四
女子们观看单身汉的资料。 REUTERS/Jacky Naegelen
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作者
CHRISTIAN HARTMANN
2012年 9月 13日 星期四

展示的帅气型男。REUTERS/Christian Hartmann

2012年 9月 13日 星期四
展示的帅气型男。REUTERS/Christian Hartmann
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作者
CHRISTIAN HARTMANN
2012年 9月 13日 星期四

单身女子们相互讨论。REUTERS/Christian Hartmann

2012年 9月 13日 星期四
单身女子们相互讨论。REUTERS/Christian Hartmann
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作者
CHRISTIAN HARTMANN
2012年 9月 13日 星期四

展示的单身汉照片。 REUTERS/Christian Hartmann

2012年 9月 13日 星期四
展示的单身汉照片。 REUTERS/Christian Hartmann
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