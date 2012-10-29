贝卢斯科尼因逃税被判四年监禁 Silvio Berlusconi

贝卢斯科尼目前背负的另外三桩官司包括：他掌控的Mediaset电视集团在购买美国电影版权时涉嫌税务欺诈；他涉嫌与未成年少女发生有偿性关系；他涉嫌向自己新闻集团旗下的报纸泄漏官方机密文件。(摄于2011年8月4日，罗马) more