贝卢斯科尼因逃税被判四年监禁 Silvio Berlusconi
意大利前总理贝卢斯科尼因在旗下梅迪亚塞特广播公司(Mediaset)购买转播权交易中逃税，10月26日被判处四年监禁。(2012年10月27日，意大利Gerno，贝卢斯科尼与其律师召开新闻发布会。) REUTERS/Almore
法官Edoardo d'Avossa在法庭称，2000-2003年期间，贝卢斯科尼在买卖电视转播权时“逃税数额十分巨大，而且欺诈方式令人瞠目”。 REUTERS/Alessandro Garofalo
在最终定罪之前，现年76岁的媒体大亨贝卢斯科尼还有两次上诉机会。1990年代期间，贝鲁斯柯尼曾三次被定罪，但最后全被更高一级法院驳回。 REUTERS/Alessandro Garofalo
贝卢斯科尼在上述判决下来前证实，他将不会作为自由人民党(PDL)的领袖参加明年的大选，从而结束了其主导意大利政坛近19年的政治生涯。 REUTERS/Alessandro Garofalo
贝鲁斯柯尼接受自己旗下一个电视频道晚间新闻电话采访时称，他决定退出政坛与判决没有关系，并指责法院的判决含有政治动机。 REUTERS/Alessandro Garofalo
意大利前总理、意甲豪门AC米兰老板贝卢斯科尼近20年来从未摆脱司法困扰，频繁出入于各地法庭，接受各类指控。(2011年9月9日，罗马，贝卢斯科尼参加一个政治会议。)REUTERS/Alessia Pierdomenico
贝卢斯科尼目前背负的另外三桩官司包括：他掌控的Mediaset电视集团在购买美国电影版权时涉嫌税务欺诈；他涉嫌与未成年少女发生有偿性关系；他涉嫌向自己新闻集团旗下的报纸泄漏官方机密文件。(摄于2011年8月4日，罗马) more
2012年10月26日，罗马，人们在得知贝卢斯科尼获刑后进行庆祝。 REUTERS/Alessandro Bianchi
2011年11月16日，罗马，新任命的意大利总理蒙蒂(左)与贝卢斯科尼。REUTERS/Tony Gentile
2011年10月13日，罗马，贝卢斯科尼在议会上吃糖果。 REUTERS/Alessandro Bianchi
2011年6月16日，罗马，贝卢斯科尼在记者会上眨眼睛。REUTERS/Tony Gentile
2011年11月4日，法国戛纳，贝卢斯科尼出席20国集团峰会。REUTERS/Charles Platiau
2011年11月3日，法国戛纳，贝卢斯科尼在20国集团峰会上注视着巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)。 REUTERS/Charles Platiau
2011年10月27日，比利时布鲁塞尔，贝卢斯科尼参加欧元区领导人峰会。 REUTERS/Francois Lenoir