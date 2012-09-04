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低生育率或成新加坡经济不能承受之轻 Singapore Economic 2012

2012年 9月 4日 星期二

在美国中央情报局的《世界概况》报告中指出，新加坡的生育率在报告包括的222个国家中垫底。(摄于2007年3月29日) REUTERS/Vivek Prakash/Files

2012年 9月 4日 星期二
在美国中央情报局的《世界概况》报告中指出，新加坡的生育率在报告包括的222个国家中垫底。(摄于2007年3月29日) REUTERS/Vivek Prakash/Files
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作者
TIM CHONG
2012年 9月 4日 星期二

过去25年来，新加坡政府不断充当月老并鼓励生育，目前官方抑制生育率下滑的劲头已有些松懈，这对这个富裕的城市国家或产生深远影响。(摄于2012年6月6日，新加坡科学馆) REUTERS/Tim Chong

2012年 9月 4日 星期二
过去25年来，新加坡政府不断充当月老并鼓励生育，目前官方抑制生育率下滑的劲头已有些松懈，这对这个富裕的城市国家或产生深远影响。(摄于2012年6月6日，新加坡科学馆) REUTERS/Tim Chong
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2012年 9月 4日 星期二

对于像新加坡这样的全球贸易和金融中心，随着老龄化人口的增多，生育率过低还会对经济增长、税收、医疗成本及移民政策等产生影响。(摄于2000年9月19日) REUTERS/Stringer/Files

2012年 9月 4日 星期二
对于像新加坡这样的全球贸易和金融中心，随着老龄化人口的增多，生育率过低还会对经济增长、税收、医疗成本及移民政策等产生影响。(摄于2000年9月19日) REUTERS/Stringer/Files
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作者
VIVEK PRAKASH
2012年 9月 4日 星期二

新加坡老龄化人口到2030年预计会增长两倍。(摄于2010年10月21日) REUTERS/Vivek Prakash

2012年 9月 4日 星期二
新加坡老龄化人口到2030年预计会增长两倍。(摄于2010年10月21日) REUTERS/Vivek Prakash
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作者
Vivek Prakash
2012年 9月 4日 星期二

新加坡政府承诺将采取新措施鼓励生育并帮助家庭，但产生的影响可能微乎其微，除非工作和成本压力大有改变。(2009年3月21日，求职者在人才市场找工作。) REUTERS/Vivek Pakash

2012年 9月 4日 星期二
新加坡政府承诺将采取新措施鼓励生育并帮助家庭，但产生的影响可能微乎其微，除非工作和成本压力大有改变。(2009年3月21日，求职者在人才市场找工作。) REUTERS/Vivek Pakash
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作者
STRINGER/SINGAPORE
2012年 9月 4日 星期二

2007年10月21日，家长带着孩子参加道路安全教育项目。 REUTERS/Ember Loh

2012年 9月 4日 星期二
2007年10月21日，家长带着孩子参加道路安全教育项目。 REUTERS/Ember Loh
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作者
VIVEK PRAKASH
2012年 9月 4日 星期二

2007年8月9日，一个男孩参加新加坡国庆日庆典。 REUTERS/Vivek Prakash

2012年 9月 4日 星期二
2007年8月9日，一个男孩参加新加坡国庆日庆典。 REUTERS/Vivek Prakash
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作者
RUSSELL BOYCE
2012年 9月 4日 星期二

2009年7月11日，一名工人铺设购物商场前的路面。 REUTERS/Russell Boyce

2012年 9月 4日 星期二
2009年7月11日，一名工人铺设购物商场前的路面。 REUTERS/Russell Boyce
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作者
VIVEK PRAKASH
2012年 9月 4日 星期二

2010年6月24日，一名模特躺在泳池旁，以展示“无极限泳池”。这个泳池坐落在滨海湾金沙酒店顶部的空中花园。REUTERS/Vivek Prakash

2012年 9月 4日 星期二
2010年6月24日，一名模特躺在泳池旁，以展示“无极限泳池”。这个泳池坐落在滨海湾金沙酒店顶部的空中花园。REUTERS/Vivek Prakash
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2012年 9月 4日 星期二

2009年3月9日，一名男子骑车行驶在雨中。 REUTERS/Vivek Prakash

2012年 9月 4日 星期二
2009年3月9日，一名男子骑车行驶在雨中。 REUTERS/Vivek Prakash
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